‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

Image Generated By Chatgpt
हाथरस : हाथरस में भाभी ने अपनी ही ननद के साथ खेल करने के लिए घर के सारे जेवर गायब करवा दिए। घर से गायब हुए जेवरों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत में बताया कि घर से 50 लाख के गहने गायब हो गए हैं।
आरोपी, ननद की भाभी कलुआ की पत्नी ही निकली, जिसने घर से गायब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण अपने मायके (मथुरा) में छिपा दिए थे। एसपी के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने सीसीटीवी, तकनीकी साक्ष्य और ग्राउंड इंटेलिजेंस से मामला सुलझाया। अब 11 नवंबर को कलुआ की बहन की शादी धूमधाम से होगी, और जेवर सुरक्षित हैं।
घटना नई बस्ती दिल्ली वाला मोहल्ला निवासी अकरम उर्फ कलुआ पुत्र अयूब खान के घर की है। कलुआ की बहन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, और परिवार ने सोने-चांदी के भारी जेवरात देने का प्लान बनाया था। लेकिन कलुआ की पत्नी (भाभी) को यह मंजूर न था। वह नहीं चाहती थी कि ननद को इतने सारे गहने मिलें। इसी लालच और जलन में उसने चोरी का नाटक रचा।
24 अक्टूबर को घर से करीब 50 लाख रुपये के आभूषण गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। एसपी ने तुरंत विशेष जांच टीम गठित की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई। छानबीन में खुलासा हुआ कि कलुआ की पत्नी ने ही सारे जेवर चुपके से उठाकर मथुरा स्थित अपने मायके पहुंचा दिए थे। दबाव पड़ने पर उसने खुद ही पति को कबूल लिया। पुलिस ने मायके पर छापा मारा और सारे आभूषण बरामद कर लिए।
सात अंगूठी, तीन जंजीर, एक सिरबंद, एक कलाई बंद हथफूल, छह चूड़ियां, छह कान के झाले, चार टॉप्स (लॉकेट सहित), दो लाल व सिल्वर रंग की मोतियों की माला, एक लोंग, दो नोज पिन, दो कानों की बाली, एक बच्चों की हाय, दो बड़े सोने के हार थे।
इसके अलावा चांदी की दस कटोरी, एक बटुआ, दो कंघा व सीसा, 26 पायलें, एक प्लेट, तीन छाली व पांच ढक्कन, पांच अंगूठी, पांच जोड़ी बिछुए, तीन कंगने, दो ब्रेसलेट, नाडेदानी, सुरमादानी व झुनझुना, दो बच्चे के कंगन।
एसपी हाथरस ने बताया, 'हमारा प्रयास था कि लड़की की शादी से पहले जेवर सुरक्षित हो जाएं। हाथरस गेट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 दिनों में मामला सुलझा लिया। आरोपी पत्नी के खिलाफ चोरी और साजिश के आरोप दर्ज हैं।
बड़ी खबरेंView All
हाथरस
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग