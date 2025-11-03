Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

ननद की शादी में ज्यादा गहने न जाएं। इसलिए भाभी ने घर के सारे गहने चोरी करवाने की साजिश रची और बताया कि 50 लाख के गहने चोरी हो गए। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच की और पूरा खुलासा कर दिया।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 03, 2025

Image Generated By Chatgpt

हाथरस : हाथरस में भाभी ने अपनी ही ननद के साथ खेल करने के लिए घर के सारे जेवर गायब करवा दिए। घर से गायब हुए जेवरों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत में बताया कि घर से 50 लाख के गहने गायब हो गए हैं।

आरोपी, ननद की भाभी कलुआ की पत्नी ही निकली, जिसने घर से गायब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण अपने मायके (मथुरा) में छिपा दिए थे। एसपी के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने सीसीटीवी, तकनीकी साक्ष्य और ग्राउंड इंटेलिजेंस से मामला सुलझाया। अब 11 नवंबर को कलुआ की बहन की शादी धूमधाम से होगी, और जेवर सुरक्षित हैं।

भाभी नहीं देना चाहती थी ननद को गहने

घटना नई बस्ती दिल्ली वाला मोहल्ला निवासी अकरम उर्फ कलुआ पुत्र अयूब खान के घर की है। कलुआ की बहन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, और परिवार ने सोने-चांदी के भारी जेवरात देने का प्लान बनाया था। लेकिन कलुआ की पत्नी (भाभी) को यह मंजूर न था। वह नहीं चाहती थी कि ननद को इतने सारे गहने मिलें। इसी लालच और जलन में उसने चोरी का नाटक रचा।

24 अक्टूबर को घर से करीब 50 लाख रुपये के आभूषण गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। एसपी ने तुरंत विशेष जांच टीम गठित की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई। छानबीन में खुलासा हुआ कि कलुआ की पत्नी ने ही सारे जेवर चुपके से उठाकर मथुरा स्थित अपने मायके पहुंचा दिए थे। दबाव पड़ने पर उसने खुद ही पति को कबूल लिया। पुलिस ने मायके पर छापा मारा और सारे आभूषण बरामद कर लिए।

जानें क्या क्या थे गहने

सात अंगूठी, तीन जंजीर, एक सिरबंद, एक कलाई बंद हथफूल, छह चूड़ियां, छह कान के झाले, चार टॉप्स (लॉकेट सहित), दो लाल व सिल्वर रंग की मोतियों की माला, एक लोंग, दो नोज पिन, दो कानों की बाली, एक बच्चों की हाय, दो बड़े सोने के हार थे।
इसके अलावा चांदी की दस कटोरी, एक बटुआ, दो कंघा व सीसा, 26 पायलें, एक प्लेट, तीन छाली व पांच ढक्कन, पांच अंगूठी, पांच जोड़ी बिछुए, तीन कंगने, दो ब्रेसलेट, नाडेदानी, सुरमादानी व झुनझुना, दो बच्चे के कंगन।

एसपी हाथरस ने बताया, 'हमारा प्रयास था कि लड़की की शादी से पहले जेवर सुरक्षित हो जाएं। हाथरस गेट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 दिनों में मामला सुलझा लिया। आरोपी पत्नी के खिलाफ चोरी और साजिश के आरोप दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

बड़ा सख्त है कानून! अरबों लेकर नीरव-माल्या भागे, टकसाल से 260 रुपए चुराने वाले को नहीं मिली राहत
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / ‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल; गोबर के उपलों से लाश को ढका, क्या फिर से जिंदा हुआ बच्चा?

occult rituals performed to bring dead body back to life in hathras uttar pradesh
हाथरस

हाथरस में बढ़ने लगी सर्दी, रात दिन के तापमान में अभी भी काफी अंतर

hathras
हाथरस

पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है….नप गए SHO और इंस्पेक्टर, क्या है पूरा मामला?

hathras sp suspends sho and Inspector
हाथरस

Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर; बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देखा और….

Hathras Murder Case Update
हाथरस

Hathras News: 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या; बोरे में पड़ी मिली लाश, जानिए पूरा मामला

crime scene
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.