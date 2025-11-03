‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

सात अंगूठी, तीन जंजीर, एक सिरबंद, एक कलाई बंद हथफूल, छह चूड़ियां, छह कान के झाले, चार टॉप्स (लॉकेट सहित), दो लाल व सिल्वर रंग की मोतियों की माला, एक लोंग, दो नोज पिन, दो कानों की बाली, एक बच्चों की हाय, दो बड़े सोने के हार थे।

इसके अलावा चांदी की दस कटोरी, एक बटुआ, दो कंघा व सीसा, 26 पायलें, एक प्लेट, तीन छाली व पांच ढक्कन, पांच अंगूठी, पांच जोड़ी बिछुए, तीन कंगने, दो ब्रेसलेट, नाडेदानी, सुरमादानी व झुनझुना, दो बच्चे के कंगन।