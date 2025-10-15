Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है….नप गए SHO और इंस्पेक्टर, क्या है पूरा मामला?

Crime News: फर्जी एनकाउंटर के मामले में SP ने SHO और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। घायल व्यक्ति के परिवार के साथ कई राजनीतिक दलों ने मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था।

less than 1 minute read

हाथरस

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2025

hathras sp suspends sho and Inspector

SHO और इंस्पेक्टर सस्पेंड। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के SP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने फर्जी एनकाउंटर के आरोपों के चलते 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 9 अक्टूबर को मूसन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के मामले में परिवार और राजनीतिक दलों की ओर से फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे थे। मंगलवार को अधिकारियों का निलंबन किया गया।

एनकाउंटर में लगी थी शख्स के पैर में गोली

न्यूज एजेंसी के अनुसार, 9 अक्टूबर को मूसन क्षेत्र में एक व्यापारी के घर लूट के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जिसमें से एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी थी।

निष्पक्ष जांच की मांग की गई

घायल व्यक्ति के परिवार और कई राजनीतिक दलों ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

SHO और इंस्पेक्टर सस्पेंड

जिसके बाद इस मामले में, मंगलवार को SP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने घायल के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सख्त कदम उठाते हुए तत्कालीन SHO मूसन थाना ममता सिंह और एंटी-थेफ्ट टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले, विवाद बढ़ने पर ममता सिंह को उनके पद से हटाकर फैमिली काउंसलिंग सेंटर में स्थानांतरित किया गया था।

मामले में SP ने क्या कहा?

SP चिरंजीव नाथ सिन्हा का कहना है कि मामले की जांच हाथरस गेट थाना प्रभारी के नेतृत्व में की जाएगी। जो CO (सिटी) की निगरानी में कार्य करेंगे।

ये भी पढ़ें

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा
बागपत
Triple Murder Case Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है….नप गए SHO और इंस्पेक्टर, क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर; बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देखा और….

Hathras Murder Case Update
हाथरस

Hathras News: 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या; बोरे में पड़ी मिली लाश, जानिए पूरा मामला

crime scene
हाथरस

होटल में इंतजार कर रहे थे 12 लड़के; एक के बाद एक पहुंची 8 लड़कियां; कमरा भी आजू-बाजू लेकिन….

UP Crime
हाथरस

हाथरस दाऊजी मेले में बारिश से बड़ा हादसा, पंडाल गिरा, 70 से ज्यादा बच्चे फंसे, अफरा-तफरी मची

हाथरस

बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं दी तो दो शराबियों ने कर डाला कांड; जानिए पूरा सनसनीखेज मामला

crime scene
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.