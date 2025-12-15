Highway Accident: घर लौट रहा था परिवार, रास्ते में उजड़ गई खुशियां, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

मृतक परिवार लखनऊ से अपने घर श्रावस्ती लौट रहा था। कार चला रहे व्यक्ति की पहचान संतोष कुमार मिश्रा (50 वर्ष) के रूप में हुई है। उनके साथ कार में उनकी मां शांति देवी (75 वर्ष) और पत्नी संतोषी देवी मौजूद थीं। सुबह का समय होने के कारण सड़क पर यातायात सामान्य था, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े।