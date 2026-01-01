3 डिग्री तापमान के साथ कांपा बाराबंकी, UP का सबसे ठंडा जिला, 5 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Barabanki coldest district in UP मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जबकि गोरखपुर, अयोध्या, हरदोई का तापमान 5 डिग्री या इससे कम रिकॉर्ड हुआ है।‌ अगले 48 घंटे में सुबह और शाम का कोहरा दिखाई पड़ेगा। कहीं हल्का-फुल्का तो कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान कानपुर मंडल में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। लेकिन ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ‌