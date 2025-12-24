नमो भारत के आपत्तिजनक वीडियो में शामिल छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, गिरफ्तारी की आशंका

फोटो सोर्स- पत्रिका
Ghaziabad NAMO Bharat train controversial video गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन के आपत्तिजनक वीडियो में शामिल छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक होने पर उसे दूर रिश्तेदारी में भेज दिया। छात्र-छात्रा दोनों के घर में तनाव की स्थिति है। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इधर वीडियो वायरल करने वाले लोको पायलट को सेवा नियमावली के उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया गया है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें एक युवक और युवती नमो भारत ट्रेन में संबंध स्थापित कर रहे हैं। घटना 24 नवंबर की है। शाम के 16 बजे यानी 4 बजे गाड़ी मुरादनगर स्टेशन की तरफ जा रही थी। नमो भारत ट्रेन का पब्लिक सिस्टम अगले स्टेशन का अनाउंसमेंट भी कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन उसकी जान बच गई। अब घर घरवाले उसे दूर रिश्तेदारी में भेज दिए हैं।
इधर डीबीआरटीएस के सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपनी तहरीर में दुष्यंत कुमार ने बताया कि नमो भारत ट्रेन के कोच नंबर 23 का अश्लील कृत्य सामने आया है। जिसमें एक पुरुष और महिला शामिल थे। घटना के समय ट्रेन मुरादनगर की तरफ जा रही थी।
ट्रेन ऑपरेटर के खिलाफ भी मुकदमा
सुरक्षा अधिकारी ने ट्रेन ऑपरेटर के संबंध में भी शिकायत की है। जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे क्लाइंट ट्रेन पायलट ने केबिन में मोबाइल का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि ऑपरेटर ऋषभ ने बिना इजाजत और सूचना के ट्रेन के अंदर मोबाइल का प्रयोग किया जो कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। 3 दिसंबर को ट्रेन ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ऑपरेटर ने वीडियो वायरल किया है।
इसके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। इधर घटना के बाद से दोनों छात्र-छात्राएं कॉलेज नहीं गए हैं। इस संबंध में मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मेरठ के अलग-अलग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जबकि छात्रा बीसीए कर रही है।
