नमो भारत के आपत्तिजनक वीडियो में शामिल छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, गिरफ्तारी की आशंका

Ghaziabad NAMO Bharat train controversial video गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन के आपत्तिजनक वीडियो में शामिल छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक होने पर उसे दूर रिश्तेदारी में भेज दिया। छात्र-छात्रा दोनों के घर में तनाव की स्थिति है। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इधर वीडियो वायरल करने वाले लोको पायलट को सेवा नियमावली के उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया गया है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।