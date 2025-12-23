नमो भारत एक्सप्रेस की शर्मसार करने वाली घटना, छात्र-छात्रा की पहचान, पुलिस और विद्यालय एक्शन में

नमो भारत ट्रेन के चालक, जिसने वीडियो वायरल किया है, के खिलाफ गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ट्रेन सुरक्षा अधिकारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक-युवती को भी नोटिस भेजा है। घटना मेरठ-गाजियाबाद के बीच चलने वाली रैपिड ट्रेन नमो भारत की है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि अगला स्टेशन मोदीनगर बताया जा रहा है। वीडियो 24 नवंबर 2025 की है।