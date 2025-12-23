नमो भारत एक्सप्रेस की शर्मसार करने वाली घटना, छात्र-छात्रा की पहचान, पुलिस और विद्यालय एक्शन में

फोटो सोर्स- पत्रिका
Namo Bharat shameful incident नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती की पहचान कर ली गई है। दोनों ही छात्र-छात्रा हैं, जिसमें एक मेरठ तो दूसरा गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इधर वीडियो सामने आने के बाद छात्र-छात्रा के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं। इधर रेल प्रशासन ने वीडियो वायरल करने वाले लोको पायलट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस हाईटेक ट्रेन में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसी सीसीटीवी कैमरे में ऐसा मामला कैद हुआ है जिससे हाईटेक ट्रेन विवादों में आ गई है।
नमो भारत ट्रेन के चालक, जिसने वीडियो वायरल किया है, के खिलाफ गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ट्रेन सुरक्षा अधिकारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक-युवती को भी नोटिस भेजा है। घटना मेरठ-गाजियाबाद के बीच चलने वाली रैपिड ट्रेन नमो भारत की है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि अगला स्टेशन मोदीनगर बताया जा रहा है। वीडियो 24 नवंबर 2025 की है।
नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर चलती है, जिस पर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दवाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ दक्षिण के स्टेशन शामिल हैं। इन गाड़ियों की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो दो स्टेशनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी नमो भारत ट्रेन को जाना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग