ग्रेटर नोएडा

नमो भारत एक्सप्रेस की शर्मसार करने वाली घटना, छात्र-छात्रा की पहचान, पुलिस और विद्यालय एक्शन में

Namo Bharat shameful incident गाजियाबाद में नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन में प्रेमी युगल का संबंध बनाते वीडियो वायरल हुआ था।‌ दोनों की पहचान हो गई है। वीडियो वायरल करने वाले चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा

image

Narendra Awasthi

Dec 23, 2025

नमो भारत ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Namo Bharat shameful incident नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती की पहचान कर ली गई है। दोनों ही छात्र-छात्रा हैं, जिसमें एक मेरठ तो दूसरा गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इधर वीडियो सामने आने के बाद छात्र-छात्रा के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं। इधर रेल प्रशासन ने वीडियो वायरल करने वाले लोको पायलट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ‌

गाजियाबाद-मेरठ रूट की घटना

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस हाईटेक ट्रेन में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसी सीसीटीवी कैमरे में ऐसा मामला कैद हुआ है जिससे हाईटेक ट्रेन विवादों में आ गई है। ‌

लोको पायलट ने वीडियो किया वायरल

नमो भारत ट्रेन के चालक, जिसने वीडियो वायरल किया है, के खिलाफ गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ट्रेन सुरक्षा अधिकारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक-युवती को भी नोटिस भेजा है। घटना मेरठ-गाजियाबाद के बीच चलने वाली रैपिड ट्रेन नमो भारत की है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि अगला स्टेशन मोदीनगर बताया जा रहा है। वीडियो 24 नवंबर 2025 की है।

रैपिड रीजनल ट्रांजिट ट्रेन हाई-स्पीड ट्रेन

नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर चलती है, जिस पर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दवाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ दक्षिण के स्टेशन शामिल हैं। इन गाड़ियों की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो दो स्टेशनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी नमो भारत ट्रेन को जाना जाता है। ‌

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नमो भारत एक्सप्रेस की शर्मसार करने वाली घटना, छात्र-छात्रा की पहचान, पुलिस और विद्यालय एक्शन में

Published on: 23 Dec 2025 05:18 pm

