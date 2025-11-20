सभी पढ़े-लिखे मुसलमान आतंकवादी, मदरसों पर चले बुलडोजर…महंत राजूदास का विस्फोटक बयान, बोले…देश से मुसलमानों को करो बाहर

Patrika LogoSwitch to English

सभी पढ़े-लिखे मुसलमान आतंकवादी, मदरसों पर चले बुलडोजर…महंत राजूदास का विस्फोटक बयान, बोले…देश से मुसलमानों को करो बाहर

महंत राजूदास का बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है, इस बार उन्होंने फिर विवादित बयान दिया जिसमें सीधे पढ़े लिखे मुसलमानों को आतंकवादी बता डाला।

Google source verification

झांसी

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, महंत राजूदास का विवादित बयान

झांसी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा- भारत में जितने भी पढ़े-लिखे मुसलमान हैं, सब के सब आतंकवादी हैं। देश में जितने मदरसे हैं, उन पर बुलडोजर चलाओ। जानकारी के मुताबिक बुंदेलखंड गौरव फाउंडेशन की ओर से महंत राजूदास को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के कार्यक्रम में बुलाया गया था।

महंत बोले…जहां मैं रुका वहां मिला विस्फोटक

बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन एकता यात्रा का खुलकर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, यह ग़लत कैसे हो सकता है है, मैं भी उनके साथ हूं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा से गुजरते समय सनातन एकता यात्रा के दौरान जहां मैं रुका था, वहीं पास से विस्फोटक मिला है। इस धमाके में कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया। लखनऊ की महिला डॉक्टर AK-47 के साथ पकड़ी गई। ये जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सब के सब आतंकवादी हैं।

कृष्ण को वंशज बताने वाले अखिलेश, मथुरा पर शांत रहते हैं

महंत राजूदास ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वह खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि की बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। महंत ने कहा जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति दी, उसी तरह प्रत्येक हिंदू, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे है। महंत ने कहा कि भारत में रहने वाले जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, यहूदी सब हिंदू ही थे। महंत ने कहा कि मदरसों पर बुलडोजर चलाओ या फिर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करो, जब तक मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक समाज का हित नहीं होगा, देश नहीं बचेगा।

