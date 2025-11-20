सभी पढ़े-लिखे मुसलमान आतंकवादी, मदरसों पर चले बुलडोजर…महंत राजूदास का विस्फोटक बयान, बोले…देश से मुसलमानों को करो बाहर

महंत राजूदास ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वह खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि की बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। महंत ने कहा जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति दी, उसी तरह प्रत्येक हिंदू, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे है। महंत ने कहा कि भारत में रहने वाले जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, यहूदी सब हिंदू ही थे। महंत ने कहा कि मदरसों पर बुलडोजर चलाओ या फिर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करो, जब तक मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक समाज का हित नहीं होगा, देश नहीं बचेगा।