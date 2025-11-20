गोरखपुर में कोचिंग सें से निकलते ही छात्र का अपहरण…साथ पढ़ने वाली लड़की के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग छात्र को उठाया

छात्र के कोचिंग से बाहर आते ही उसे जबरन कार में बैठा लिया और उससे बातचीत के बारे में पूछने लगा। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने उसे पीटना भी शुरू कर दिया। इस पर छात्र भी शोर मचाने लगा। जिसके बाद कार सवार उसे लेकर भागने लगे। इसकी सूचना किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद आरोपी बिछिया की ओर सुनसान जगह पर भागे, लेकिन पुलिस को पीछे आता देखकर अंधेरी जगह पर बेलेनो कार छोड़कर फरार हो गए। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रात आठ बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया है। कार कब्जे में है। दो संदिग्ध भी हिरासत में है। अन्य की तलाश की जा रही है।