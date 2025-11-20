Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर में कोचिंग सें से निकलते ही छात्र का अपहरण…साथ पढ़ने वाली लड़की के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग छात्र को उठाया

गोरखपुर में बुधवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि बैंक रोड स्थित एक कोचिंग से छात्र को कुछ लोग कार में बिठाकर अगवा कर लिए। इसके बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर चिकन शुरू कर दी।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, किडनैपिंग में प्रयुक्त की गई कार

बुधवार की रात आठ बजे गोरखपुर शहर में एक छात्र के अपहरण की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के बैंक रोड स्थित कोचिंग सेंटर का है जहां रात करीब आठ बजे 11वीं के छात्र के अपहरण से सनसनी फैल गई। अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी कर हर ओर तलाश शुरू कर दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह भी तलाश में जुट गए।

कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने छात्र को कार से अगवा किया

पुलिस लगातार कार का पीछा कर रही थी इसी दौरान पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध कार दिखी, जिसका पीछा करने पर बदमाश पीएसी गेट के पास छात्र सहित कार को छोड़कर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक, महराजगंज के पनियरा इलाके का रहने वाला किशोर शहर के एक स्कूल में ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रहा है। वह बैंक रोड पर स्थित एक कोचिंग में जाता है। बताया जा रहा है कि वहीं पर पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी बातचीत होती थी। उस लड़की की पहले भी एक युवक से बातचीत थी। इसकी जानकारी होने पर पूर्व प्रेमी अपने दो दोस्तों के साथ बुधवार की रात में कोचिंग सेंटर पर पहुंच गया।

छात्र को जबरन कार में बिठाकर भाग निकले, पुलिस ने पीछा कर कार सहित दो को पकड़ा

छात्र के कोचिंग से बाहर आते ही उसे जबरन कार में बैठा लिया और उससे बातचीत के बारे में पूछने लगा। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने उसे पीटना भी शुरू कर दिया। इस पर छात्र भी शोर मचाने लगा। जिसके बाद कार सवार उसे लेकर भागने लगे। इसकी सूचना किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद आरोपी बिछिया की ओर सुनसान जगह पर भागे, लेकिन पुलिस को पीछे आता देखकर अंधेरी जगह पर बेलेनो कार छोड़कर फरार हो गए। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रात आठ बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया है। कार कब्जे में है। दो संदिग्ध भी हिरासत में है। अन्य की तलाश की जा रही है।

