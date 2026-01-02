गोरखपुर में सांप और बिच्छू वाली चोरनिया, नए साले के जश्न में पुलिस ने दबोचा 36 चोरनी और चार चोर

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि यह गिरोह शहर और आसपास के जिलों के धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर सक्रिय था। भीड़भाड़ वाले इलाकों से पहले ये लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते थे और ऐसे यात्रियों को निशाना बनाते थे, जो कीमती आभूषण पहने होते थे और अकेले सफर कर रहे होते थे। गिरोह की महिलाएं बातों में उलझाकर या झांसा देकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेती थीं। इसके बाद पिन चुभाकर डिस्टर्ब करती थी और फिर नकली सांप-छिपकली दिखाकर डर पैदा करती थीं और इसी दौरान गहने चुरा लेती थीं। कई बार ये ऑटो या टेंपो में सवारी बनकर चढ़ती थीं और रास्ते में ही वारदात को अंजाम देती थीं।