बेइंतहा इश्क और फिर जलती चिता: पत्नी की बेरुखी ने छीनी युवक की सांसें, होली के दिन टूटा एक घर

Man Suicide Over Wife Separation: रंगों के पर्व होली पर जहां एक ओर लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं बिजनौर जनपद के स्योहारा क्षेत्र के एक गांव में मातम पसरा हुआ था। पत्नी से अलगाव के दर्द में डूबे 28 वर्षीय युवक ने अपने ही कमरे में खुद को आग लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।