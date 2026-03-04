4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बेइंतहा इश्क और फिर जलती चिता: पत्नी की बेरुखी ने छीनी युवक की सांसें, होली के दिन टूटा एक घर

Bijnor News: यूपी के बिजनौर के स्योहारा में पत्नी से ढाई साल से अलग रह रहे 28 वर्षीय युवक ने मानसिक तनाव में आकर खुद को आग लगाकर जान दे दी।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Mar 04, 2026

bijnor man suicide over wife separation

बेइंतहा इश्क और फिर जलती चिता | AI Generated Image

Man Suicide Over Wife Separation: रंगों के पर्व होली पर जहां एक ओर लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं बिजनौर जनपद के स्योहारा क्षेत्र के एक गांव में मातम पसरा हुआ था। पत्नी से अलगाव के दर्द में डूबे 28 वर्षीय युवक ने अपने ही कमरे में खुद को आग लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

ढाई साल से अलग रह रही थी पत्नी

ग्रामीणों के अनुसार युवक की पत्नी पिछले लगभग ढाई वर्षों से उससे अलग रह रही थी। दांपत्य जीवन में चल रहे विवाद के कारण वह चंडीगढ़ की एक फैक्टरी में नौकरी कर रही थी और वहीं रहने लगी थी। युवक कई बार उसे मनाने का प्रयास करता रहा। करीब छह माह पहले वह स्वयं चंडीगढ़ गया था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ लौटने से साफ इंकार कर दिया। इस अस्वीकृति ने युवक को भीतर तक तोड़ दिया।

मानसिक तनाव और बढ़ता अवसाद

पत्नी के अलग रहने के बाद से युवक गहरे मानसिक तनाव में था। ग्रामीण बताते हैं कि वह अक्सर गुमसुम रहता था और लोगों से कम बातचीत करता था। परिवार वालों ने भी कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्नी और बेटी को याद कर बेहद भावुक हो जाता था। उसकी तीन साल की मासूम पुत्री अपनी मां के साथ रह रही है, जिससे मिल पाने की पीड़ा भी उसे अंदर ही अंदर कचोटती थी।

शराब पीने के बाद उठाया खौफनाक कदम

घटना वाले दिन युवक ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद वह अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे से धुआं उठता देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो देखा कि युवक आग की लपटों में घिरा हुआ था। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस को सूचना दिए बिना हुआ अंतिम संस्कार

घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा, लेकिन गांव में इस घटना को लेकर शोक और हैरानी का माहौल है।

पांच साल पुरानी शादी, अब उजड़ गया परिवार

ग्रामीणों ने बताया कि युवक की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी। शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ते चले गए और अंततः पत्नी अलग रहने लगी। होली जैसे खुशियों के त्योहार पर हुई इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। एक मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बेइंतहा इश्क और फिर जलती चिता: पत्नी की बेरुखी ने छीनी युवक की सांसें, होली के दिन टूटा एक घर

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में गूंजा ‘होली है’ का जयघोष: 1885 स्थानों पर जली होलिका, चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस!

bijnor holika dahan 2026 celebration
बिजनोर

रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

son in law steals gold silver bijnor
बिजनोर

सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: बिजनौर में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर शिकंजा, अफसरों को अल्टीमेटम

bijnor overloading checking road safety
बिजनोर

शादी की खुशियां मातम में बदली, 40 फीट गहरी नहर में समाई बोलेरो, 6 दोस्तों की चीखें भी बाहर न आ सकीं!

bijnor bolero accident gangnahar 2 dead
बिजनोर

रोल नंबर सत्यम का, परीक्षा दे रहा था भूपेंद्र! यूपी बोर्ड में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा

up board exam fraud bijnor solver caught
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.