28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

Bijnor News: बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में दामाद ने ससुराल में खाने में नशीली दवा मिलाकर सास-ससुर और पत्नी को बेहोश किया और करीब 40 किलो चांदी व 900 ग्राम सोने के जेवर लेकर फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 28, 2026

son in law steals gold silver bijnor

बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया..

Son in law steals gold silver Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक दामाद ने अपने ही ससुराल में चोरी की साजिश रचते हुए सास, ससुर और पत्नी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी घर में रखे कीमती सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया।

शादी के बाद से ही बिगड़ते रहे रिश्ते

पीड़ित सराफा व्यापारी संतोष वर्मा नहटौर थाना क्षेत्र में डाकघर के पास रहते हैं। उन्होंने लगभग डेढ़ साल पहले अपनी मूक-बधिर बेटी स्वाति की शादी हल्दौर क्षेत्र के कुम्हारपुरा निवासी नवीन कुमार उर्फ नवीन चौहान से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही नवीन की बुरी आदतें और गलत संगत सामने आने लगी थीं। आए दिन घर में कलह होने लगी, जिसके चलते ससुराल पक्ष ने उसे घर से अलग कर दिया था।

माफी का नाटक और साजिश की तैयारी

कुछ दिन पहले नवीन ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने का नाटक किया और ससुराल में दोबारा रहने की अनुमति मांगी। पारिवारिक मजबूरी और बेटी की हालत को देखते हुए संतोष वर्मा और उनके परिवार ने उसे फिर से घर में जगह दे दी। लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह माफी सिर्फ एक गहरी साजिश का हिस्सा थी और वह अंदर ही अंदर चोरी की पूरी योजना तैयार कर रहा था।

रात में रची गई बेहोशी की साजिश

आरोपी दामाद ने खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे सास रंजना देवी, ससुर संतोष वर्मा और पत्नी स्वाति बेहोश हो गए। घर के सभी सदस्य बेसुध पड़े थे और उसी मौके का फायदा उठाकर नवीन ने अलमारियों में रखे कीमती जेवरात और नकदी समेट ली। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया।

40 किलो चांदी और 900 ग्राम सोना गायब

होश में आने के बाद जब परिवार ने घर की तलाशी ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर से करीब 40 किलो चांदी और लगभग 900 ग्राम सोने के जेवरात के अलावा बड़ी मात्रा में नकदी गायब थी। पीड़ित संतोष वर्मा ने तुरंत नहटौर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिरों को सक्रिय किया। दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी दामाद नवीन चौहान और उसके तीन साथियों कुनाल, शिवम चौहान और शिवम सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सभी आरोपी भेजे गए जेल

पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने बताया कि इस तरह की वारदातों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि चोरी के शेष माल और अन्य सहयोगियों तक भी पहुंचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 08:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: बिजनौर में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर शिकंजा, अफसरों को अल्टीमेटम

bijnor overloading checking road safety
बिजनोर

शादी की खुशियां मातम में बदली, 40 फीट गहरी नहर में समाई बोलेरो, 6 दोस्तों की चीखें भी बाहर न आ सकीं!

bijnor bolero accident gangnahar 2 dead
बिजनोर

रोल नंबर सत्यम का, परीक्षा दे रहा था भूपेंद्र! यूपी बोर्ड में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा

up board exam fraud bijnor solver caught
बिजनोर

बिजनौर में कमिश्नर का एक्शन मोड: ग्राम चौपाल से कलेक्ट्रेट तक सख्त निरीक्षण, अफसरों में मची खलबली

bijnor commissioner visit gram chaupal action
बिजनोर

बिजनौर में दहेज की बलि: साढ़े चार साल बाद मिला इंसाफ, पति समेत तीन दोषियों को 10-10 साल कैद!

bijnor dowry murder husband sentenced
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.