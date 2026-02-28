रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

पीड़ित सराफा व्यापारी संतोष वर्मा नहटौर थाना क्षेत्र में डाकघर के पास रहते हैं। उन्होंने लगभग डेढ़ साल पहले अपनी मूक-बधिर बेटी स्वाति की शादी हल्दौर क्षेत्र के कुम्हारपुरा निवासी नवीन कुमार उर्फ नवीन चौहान से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही नवीन की बुरी आदतें और गलत संगत सामने आने लगी थीं। आए दिन घर में कलह होने लगी, जिसके चलते ससुराल पक्ष ने उसे घर से अलग कर दिया था।