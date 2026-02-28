रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया..
Son in law steals gold silver Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक दामाद ने अपने ही ससुराल में चोरी की साजिश रचते हुए सास, ससुर और पत्नी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी घर में रखे कीमती सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया।
पीड़ित सराफा व्यापारी संतोष वर्मा नहटौर थाना क्षेत्र में डाकघर के पास रहते हैं। उन्होंने लगभग डेढ़ साल पहले अपनी मूक-बधिर बेटी स्वाति की शादी हल्दौर क्षेत्र के कुम्हारपुरा निवासी नवीन कुमार उर्फ नवीन चौहान से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही नवीन की बुरी आदतें और गलत संगत सामने आने लगी थीं। आए दिन घर में कलह होने लगी, जिसके चलते ससुराल पक्ष ने उसे घर से अलग कर दिया था।
कुछ दिन पहले नवीन ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने का नाटक किया और ससुराल में दोबारा रहने की अनुमति मांगी। पारिवारिक मजबूरी और बेटी की हालत को देखते हुए संतोष वर्मा और उनके परिवार ने उसे फिर से घर में जगह दे दी। लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह माफी सिर्फ एक गहरी साजिश का हिस्सा थी और वह अंदर ही अंदर चोरी की पूरी योजना तैयार कर रहा था।
आरोपी दामाद ने खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे सास रंजना देवी, ससुर संतोष वर्मा और पत्नी स्वाति बेहोश हो गए। घर के सभी सदस्य बेसुध पड़े थे और उसी मौके का फायदा उठाकर नवीन ने अलमारियों में रखे कीमती जेवरात और नकदी समेट ली। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया।
होश में आने के बाद जब परिवार ने घर की तलाशी ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर से करीब 40 किलो चांदी और लगभग 900 ग्राम सोने के जेवरात के अलावा बड़ी मात्रा में नकदी गायब थी। पीड़ित संतोष वर्मा ने तुरंत नहटौर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिरों को सक्रिय किया। दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी दामाद नवीन चौहान और उसके तीन साथियों कुनाल, शिवम चौहान और शिवम सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने बताया कि इस तरह की वारदातों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि चोरी के शेष माल और अन्य सहयोगियों तक भी पहुंचा जा सके।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
