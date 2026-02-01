बिजनौर में कमिश्नर का एक्शन मोड: ग्राम चौपाल से कलेक्ट्रेट तक सख्त निरीक्षण, अफसरों में मची खलबली

Commissioner Visit Bijnor:मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आनंजय कुमार अपने बिजनौर दौरे के दौरान मुबारकपुर तालन गांव पहुंचे और ग्राम चौपाल के माध्यम से विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।