Bijnor News: जिंदा जल गए 7 बेजुबान, चीखता रहा पूरा गांव; सोता रहा फायर ब्रिगेड और प्रशासन!

शनिवार शाम करीब 4:20 बजे बलराज पुत्र सुक्खन सिंह की निजी पशुशाला में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एक मामूली सी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भयावह मंजर के बीच सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जब ग्रामीण मदद के लिए प्रशासन और दमकल विभाग को गुहार लगा रहे थे, तब दूसरी ओर से सिर्फ सन्नाटा मिला।