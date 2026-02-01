कलयुगी पिता को मिली पाप की सजा: बेटे के कत्ल में कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला, भारी जुर्माना भी लगाया

झगड़ा इतना बढ़ा कि आवेश में आकर चतर सिंह ने पास रखा चाकू उठाया और अपने सगे बेटे अक्षय के सीने में उतार दिया। वारदात के वक्त घर में अक्षय की मां राजेश्वरी, बहन रीना और भाभी दीपा भी मौजूद थीं, जो बेबस होकर इस खौफनाक मंजर को देख रही थीं। खून से लथपथ अक्षय जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रावती ने तुरंत हिम्मत दिखाई, 108 नंबर पर एंबुलेंस बुलाई और पुलिस को सूचना दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया।