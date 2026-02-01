निकाह करो वरना जान दे दूंगी: प्रेमी की चौखट पर पहुंची प्रेमिका, इनकार सुना तो खा लिया जहर

Love affair poisoning case Bijnor: बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवती अपने प्रेमी के घर निकाह की मांग लेकर पहुंच गई। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी सुहैल पिछले दो वर्षों से निकाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने अब विवाह की बात कही तो युवक ने साफ इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर युवती ने प्रेमी के घर पर ही जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।