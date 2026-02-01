17 फ़रवरी 2026,

बिजनोर

निकाह करो वरना जान दे दूंगी: प्रेमी की चौखट पर पहुंची प्रेमिका, इनकार सुना तो खा लिया जहर

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में प्रेमी के निकाह से इनकार करने पर युवती ने जहर खा लिया। मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 17, 2026

bijnor love affair poisoning case

निकाह करो वरना जान दे दूंगी | Image Source - Pexels

Love affair poisoning case Bijnor: बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवती अपने प्रेमी के घर निकाह की मांग लेकर पहुंच गई। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी सुहैल पिछले दो वर्षों से निकाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने अब विवाह की बात कही तो युवक ने साफ इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर युवती ने प्रेमी के घर पर ही जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया

युवती की हालत बिगड़ते देख युवक के घर में अफरातफरी मच गई। परिजनों और युवक ने तत्काल युवती को नगर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिजनौर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है।

निकाह का झांसा देकर शोषण का आरोप

युवती का आरोप है कि आरोपी युवक सुहैल पिछले दो वर्षों से उसे निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती का यह भी कहना है कि युवक ने उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार उससे पैसे भी वसूले। वह जब भी विवाह की बात करती, आरोपी टाल देता था या इनकार कर देता था। इससे युवती मानसिक रूप से टूट चुकी थी।

मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही युवती के परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। युवती की मां की तहरीर पर आरोपी सुहैल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

थानाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी युवक अपने घर से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामले में युवती के लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

प्रेम प्रसंग का दर्दनाक मोड़

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे। युवती अक्सर युवक से निकाह की बात करती थी, लेकिन युवक हर बार टाल देता था। सोमवार की रात युवती अंतिम बार अपने प्रेमी के घर पहुंची और निकाह की बात कही। इनकार मिलने पर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

17 Feb 2026 07:10 pm

