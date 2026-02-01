सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: बिजनौर में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर शिकंजा, अफसरों को अल्टीमेटम

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सड़क पर कोई भी अनफिट वाहन चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग को फिटनेस जांच में तेजी लाने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। फिटनेस पास कर चुके वाहनों पर विजुअल स्टीकर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि दूर से ही यह पता चल सके कि वाहन मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। डीएम ने चेतावनी दी कि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पकड़े गए वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी।