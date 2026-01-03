गोरखपुर में 50 लाख की नगदी बरामद, निगाहेंबानी में स्कूटी सवार दो युवक, हवाला सिंडिकेट से जुड़े होने की आशंका

जानकारी के मुताबिक राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है। वहीं कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल ही धर्मशाला बाजार की ओर गया। वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया। इसके बाद राजीव जायसवाल उसी बैग को लेकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा।