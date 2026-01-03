3 जनवरी 2026,

शनिवार

गोरखपुर

गोरखपुर में 50 लाख की नगदी बरामद, निगाहेंबानी में स्कूटी सवार दो युवक, हवाला सिंडिकेट से जुड़े होने की आशंका

गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार की शाम 50 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी के साथ पकड़े गए व्यापारी राजीव जायसवाल से पूछताछ में हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

गोरखपुर

image

Jan 03, 2026

Jan 03, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, व्यापारी से 50 लाख बरामद

गोरखपुर में शुक्रवार की देर शाम पुलिसकर्मियों में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन रोड पर सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले व्यापारी को 50 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और नोटो को गिनकर जांच शुरू की है। फिलहाल मामला हवाला से जुड़े होने की आशंका है।

डुमरियागंज के व्यापारी को रुपयों से भरा बैग देकर स्कूटी सवार निकल गए

जानकारी के मुताबिक राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है। वहीं कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल ही धर्मशाला बाजार की ओर गया। वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया। इसके बाद राजीव जायसवाल उसी बैग को लेकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा।

संदिग्ध हाव भाव देख पुलिस ने पकड़ा, तलाशी में 50 लाख बरामद

रेलवे स्टेंशन के गेट नंबर 6 पर रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी। संदिग्ध तरीके से हावभाव करता देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जब उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो अंदर बड़ी मात्रा में नकदी देखकर पुलिस टीम चौंक गई।पूछताछ में राजीव जायसवाल ने बताया कि रुपये से भरा बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता।

पुलिस के साथ ही इनकम टैक्स विभाग भी जांच में जुटा

राजीव ने बताया कि यह रुपये उसे फरेंदा ले जाना था, वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी में था। काफी पूछताछ केबाद भी इस बारे में वह कोई ठोस प्रमाण या संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं दे सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी।नकदी को सुरक्षित तरीके से सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

03 Jan 2026 03:15 pm

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

