गोरखपुर में पिता ने ही की थी बेटी की हत्या…बोला, मोबाइल पर लड़के से करती थी बात…थप्पड़ मारने पर छोड़ी हाथ

इसके बाद पुलिस ने पिता कमलेश और मां मनोरमा से कड़ाई से पूछताछ शुरू की, जिससे दोनों टूट गए और हत्या की बात स्वीकार कर लिए। जिस हंसिया से नेहा की गर्दन कटी थी, उसे भी परिजनों ने छिपा दिया था। रविवार सुबह पिपराइच पुलिस ने पिता कमलेश भारती को गिरफ्तार किया।