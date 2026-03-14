दर्दनाक…गोरखपुर में लेडी टीचर को ट्रक ने रौंदा, बहन घायल…परिजनों में मचा कोहराम

फोटो सोर्स: पत्रिका, दर्दनाक हादसे में गई टीचर की जान
गोरखपुर में शनिवार की सुबह चौरीचौरा थाना क्षेत्र के निबिहवा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी में ठोकर मार दी। इससे स्कूटी पर सवार टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ में उसकी बहन घायल हो गई। इस हादसे के बाद लगभग आधे घंटे तक ओवरब्रिज पर जाम लगा रहा।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका की पहचान चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चौरी के टोला रामनगर निवासी श्रेया विश्वकर्मा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार, वह फुटहवा इनार स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। शनिवार की सुबह वह अपनी बहन खुशी के साथ स्कूल जा रहा थी।
इसी समय निबिहवा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गोरखपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने स्कूटी में ठोकर मार दी। इसमें श्रेया की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गोरखपुर-देवरिया मार्ग करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा। ट्रक चालक मौके से भाग गया। चौरीचौरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, टीचर के मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
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