दर्दनाक…गोरखपुर में लेडी टीचर को ट्रक ने रौंदा, बहन घायल…परिजनों में मचा कोहराम

इसी समय निबिहवा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गोरखपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने स्कूटी में ठोकर मार दी। इसमें श्रेया की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गोरखपुर-देवरिया मार्ग करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा। ट्रक चालक मौके से भाग गया। चौरीचौरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, टीचर के मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।