कानपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर और टूरिस्ट बस की भिड़ंत, 1 मौत-50 घायल

हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, लगभग 50 लोग गंभीर और मामूली चोटों के साथ घायल हो गए। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बस के अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए अग्निशमन टीम ने खिड़कियां तोड़ी और लोहे के हिस्सों को काटा। इस ऑपरेशन के दौरान सभी फंसे यात्रियों को धीरे-धीरे बाहर निकाला गया। कुल 57 यात्रियों में से 15 लोग मामूली चोटों के साथ बच गए। चार यात्री गंभीर स्थिति में थे और एक यात्री अति गंभीर स्थिति में था, जिसे तुरंत हैलट अस्पताल भेजा गया। बाकी सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।