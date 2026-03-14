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कानपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर और टूरिस्ट बस की भिड़ंत, 1 मौत-50 घायल

शनिवार तड़के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने नेपाल जा रही डबल डेकर टूरिस्ट बस में टक्कर मारी।

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कानपुर

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Anuj Singh

Mar 14, 2026

तेज रफ्तार डंपर ने डबल डेकर बस को कुचला

तेज रफ्तार डंपर ने डबल डेकर बस को कुचला

Kanpur Accident News: शनिवार तड़के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में इटावा-कानपुर हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। इस्पात नगर के पास बने पुल पर एक तेज रफ्तार डंपर ने नेपाल जा रही डबल डेकर टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 57 यात्री बस के अंदर फंस गए।

हादसे में मौत और घायल

हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, लगभग 50 लोग गंभीर और मामूली चोटों के साथ घायल हो गए। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बस के अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए अग्निशमन टीम ने खिड़कियां तोड़ी और लोहे के हिस्सों को काटा। इस ऑपरेशन के दौरान सभी फंसे यात्रियों को धीरे-धीरे बाहर निकाला गया। कुल 57 यात्रियों में से 15 लोग मामूली चोटों के साथ बच गए। चार यात्री गंभीर स्थिति में थे और एक यात्री अति गंभीर स्थिति में था, जिसे तुरंत हैलट अस्पताल भेजा गया। बाकी सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यात्रा की जानकारी

जानकारी के अनुसार, यह टूरिस्ट बस नासिक से चलकर अयोध्या होते हुए नेपाल जा रही थी। हादसे के समय बस में कुल 57 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार डंपर के चलते यह हादसा इतना भयानक हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई लोग फंस गए।

राहत और बचाव कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खिड़कियों और लोहे के हिस्सों को काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायल यात्रियों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

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Published on:

14 Mar 2026 10:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर और टूरिस्ट बस की भिड़ंत, 1 मौत-50 घायल

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