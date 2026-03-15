पुलिस संग मुठभेड़ में शातिर चोर गिरफ्तार, ₹25000 का था इनाम, 3 थानों में दर्ज है मुकदमा

उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम उसका पीछा करने लगी इस दौरान उसने टीम पर असलहे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में टेंगर के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि गड़वार थाने में आरोपी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी पर सुखपुरा और नागदा थाने में भी चोरी का अभियोग पंजीकृत है। पुलिस के मुताबिक, घायल बदमाश के पास से एक तमंचा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।