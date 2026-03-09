Ballia News: एसडीएम का अंगूठा लगा हुआ छुट्टी का आवेदन पत्र वायरल, डीएम ने पद से हटा कर भेजा छुट्टी पर



गौरतलब है कि आलोक प्रताप सिंह लंबे समय से विवादों में बने हुए थे। जनवरी माह में एक होमगार्ड ने भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया था। इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी।

आलोक प्रताप सिंह 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2024 को बलिया में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश के बाद उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया है और उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।