Ballia News: तीन बार की जन्मतिथि में हेरा फेरी, ग्राम प्रधान पर मुकदमा हुआ दर्ज



आरोप है कि बाद में वर्ष 2004 में रामधनी कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज गोपालपुर से हाईस्कूल परीक्षा अभय कुमार पुत्र शिवजन्म वर्मा के नाम से पास की गई, जिसमें जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 दर्ज है।

मामले की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सदर राकेश सिंह को सौंपी गई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अलग-अलग नाम और जन्मतिथि वाले ये सभी प्रमाणपत्र एक ही व्यक्ति अभय वर्मा पुत्र शिवजन्म वर्मा से संबंधित हैं।