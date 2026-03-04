Ballia Crime: प्रेमिका ने परिवार वाल के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या

पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्वाट/सर्विलांस टीम और रसड़ा कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन अभियुक्तों—विजय पाल सिंह, उसकी पत्नी अंजनी सिंह और साले मनीष सिंह—को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, तेजाब की दो खाली बोतलें तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। एसपी के अनुसार पंकज गुप्ता के बगल के गांव सिकहुला, थाना सरायमीर निवासी विजय पाल सिंह की बहन रेखा सिंह से उसके गहरे संबंध थे। पंकज के पास कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे, जिनके आधार पर वह रेखा को वायरल करने की धमकी देकर दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर रेखा ने अपने पति अरुण सोनी (नियाऊज, थाना फूलपुर) और भाभी अंजनी सिंह को इसकी जानकारी दी। इसी दौरान पांच फरवरी को अंजनी सिंह के मायके चिलकहर, थाना गड़वार में उसकी छोटी बहन की शादी थी। शादी में विजय पाल सिंह, अंजनी सिंह, रेखा सिंह और उसका पति अरुण सोनी मौजूद थे। चारों ने अंजनी के भाई मनीष सिंह से पूरी बात साझा की और मिलकर हत्या की योजना बना ली।