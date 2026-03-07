Ballia News: UPSC Result में बलिया का बोलबाला, 4 युवा हुए चयनित



इसी तरह चितबड़ागांव निवासी आदित्य कृष्ण तिवारी ने भी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर जिले को गौरवान्वित किया है। उनकी सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। लोगों का कहना है कि उनकी मेहनत और लगन युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसके अलावा पियरौटा गांव की बेटी शिक्षा पाठक ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से खासकर क्षेत्र की बेटियों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिक्षा पाठक ने यह साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं।