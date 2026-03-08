SDM ने DM से मांगी छुट्टी, पालतू कुत्ते के काटने का दिया हवाला, हस्ताक्षर की जगह लगाया अंगूठा

आलोक प्रताप सिंह ने लिखा, "प्रार्थी को पालतू कुत्ते ने दोनों हाथों में काट लिया है, जिससे हाथों पर गहरा जख्म हो गया है। स्थानीय डॉक्टर द्वारा उपचार कराया गया, लेकिन खून का रिसाव बंद नहीं हो रहा है और असहनीय दर्द बना हुआ है।" उन्होंने लिखा है कि वह दोनों हाथों से दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ हैं। उन्हें अच्छे संस्थान में दिखाने के लिए और उपचार करने के लिए 8 दिनों का अवकाश चाहिए।