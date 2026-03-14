शादी के कुछ ही दिन बाद नवविवाहिता प्रेमी संग फरार, पुलिस से बोली- नहीं रहना पति के साथ

मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद महिला थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से कहा कि वह अपनी मर्जी से राहुल के साथ गई है और उसी के साथ रहना चाहती है। महिला ने बताया कि वह बालिक है और फैसला लेने का उसका अधिकार है। महिला ने कहा है कि वह पति को पसंद नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। हालांकि, इस दौरान पुलिस राहुल को थाने बुलाने की बात कहती रही, लेकिन महिला ने आरोपी राहुल को नहीं बुलाया। पुलिस ने कहा है कि मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाल सकेगा।