Ballia News: प्रसूता और दो जुड़वा बच्चियों की मौत के बाद अस्पताल हुआ सील, बाथरूम में मिला था नवजातों का शव, डॉक्टर गिरफ्तार



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। शुरुआत में अस्पताल संचालक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दावा किया कि नवजात शिशुओं के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, लेकिन जांच के दौरान यह बात गलत साबित हुई।

परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध और हंगामे के बाद अस्पताल की तलाशी ली गई। जांच के दौरान अस्पताल के टॉयलेट से दोनों नवजात शिशुओं के शव बरामद हुए। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने कार्रवाई की मांग की।

मृतक महिला के भाई ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि जिले में पूर्वांचल हॉस्पिटल के नाम से चार अस्पताल संचालित हो रहे हैं।