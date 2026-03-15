गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच SI भर्ती परीक्षा संपन्न, 24 केंद्रों पर 18 हजार अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की थीं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जो लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी करते रहे। इसके अलावा पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया था, जिससे परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रही और किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके।