25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर से क्या खतरे में है रविकिशन की लोकसभा सीट…सीएम योगी की चुटकी से गरमाई राजनीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 बेडेड महिला हॉस्टल की आधारशिला रखी और साइबर सेंटर का लोकार्पण किया।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, शिक्षा के विकास और तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर दिया। साथ ही छात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 25, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, cm योगी

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में प्रस्तावित फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को लेकर चुटकी लेते हुए इशारों में कहा कि भविष्य में इस सीट पर महिला प्रत्याशी भी दावेदारी कर सकती है।

सीएम के भाषण के अलग अलग निकाले जा रहे हैं अर्थ

मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मंच से कही गई यह बात हास्य के रूप में थी, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खासकर तब, जब देश में नारी वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) को लेकर चर्चा लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इस व्यवस्था से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बढ़ सकती है। उनके इस बयान को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके अलग-अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं।

महिला आरक्षण लागू करने का है प्रावधान

गौरतलब है कि संसद द्वारा पारित नारी वंदन अधिनियम के तहत भविष्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि यह व्यवस्था आगामी चुनावों में लागू हो सकती है, जिससे कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भी नए चेहरे सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

कही बदलाव की उम्मीद तो नहीं

स्थानीय स्तर पर भी इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ लोग इसे महज मंचीय हास्य मान रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं आम जनता के बीच भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं—कहीं बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, तो कहीं वर्तमान सांसद के कार्यकाल पर चर्चा हो रही है।

गोरखपुर सीट पर उभरेगी कैसी तस्वीर

हालांकि अभी तक पार्टी या किसी आधिकारिक स्तर पर इस तरह के किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की इस चुटकी और बयान ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर क्या तस्वीर उभरती है—क्या रवि किशन को एक बार फिर मौका मिलेगा या पार्टी किसी नए, संभवतः महिला चेहरे पर भरोसा जताएगी। समय के साथ ही इन सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे।

ये भी पढ़ें

योगी सरकार का फैसला, यूपी में रामनवमी की 2 दिन छुट्टी, 26 और 27 मार्च को अवकाश
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 05:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर से क्या खतरे में है रविकिशन की लोकसभा सीट…सीएम योगी की चुटकी से गरमाई राजनीति

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और डॉक्टरों ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित उतारा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आधी रात घर में मचा तांडव, डंडों से पीटकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट…मुहल्ले में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पौधों को AI स्कैन कर खींचेगा औषधीय तत्व, डॉ. तूलिका मिश्रा के रिसर्च को UK से पेटेंट मिला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी, खुद को छुड़ाकर भागी…आरोपी की कार पर पुलिस का लोगो, छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गृह विज्ञान विभाग के युवाओं की नई पहल: “Nature’s Sandwich” स्टार्टअप का गोरखपुर में स्वास्थ्यवर्धक शुभारंभ

Up news, DDU gorakhpur university
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.