योगी सरकार का फैसला, यूपी में रामनवमी की 2 दिन छुट्टी, 26 और 27 मार्च को अवकाश

साल 2026 में राम नवमी की तिथि को लेकर कुछ लोगों में भ्रम है। दरअसल, नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर होगा। लेकिन भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल और कर्क लग्न में हुआ था, जिसे सबसे शुभ समय माना जाता है। इस वर्ष रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी और विशेष संयोग यह है कि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग और अमृत योग भी बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है।