SBI हेल्थ इंश्योरेंस से ठगी, मरीजों को बिना एडमिट किए फर्जी बीमा क्लेम जमा कराने का पर्दाफाश

कंपनी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में ट्रीटमेंट करने वाले जिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह का नाम दर्ज है वह लिखित रूप से दे चुके हैं कि अप्रैल 2025 से जुड़े ही नहीं हैं, इसके अलावा कई लैब रिपोर्ट भी फर्जी पाए गए। इन पर जिन पैथोलॉजिस्ट के नाम है वो डिसेंट अस्पताल से जुड़े ही नहीं है।