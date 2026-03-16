मथुरा में राधा बल्लभ मंदिर के पुजारी की हत्या, आरती के बाद कमरे जा रहे थे, तभी हुआ हमला

Mathura News: यूपी में मथुरा के बरसाना इलाके में स्थित सहार गांव के राधा बल्लभ मंदिर में एक दुखद घटना हुई। यहां के पुजारी पर रविवार सुबह अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पुजारी की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गांव के दो लोगों को हिरासत में लिया है।

घटना कब और कैसे हुई यह पूरी घटना रविवार सुबह की है। पुजारी मोहन दास, जिन्हें लोग गूंगा बाबा के नाम से जानते थे, सुबह नौ बजे मंदिर में शृंगार आरती कर चुके थे। आरती के बाद वे मंदिर परिसर में स्थित अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके गले और पेट पर कई वार किए। इसके बाद पुजारी वहीं गिर पड़े।