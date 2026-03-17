घर से अकेली निकली महिला से दरिंदगी, बारी-बारी से लूटी अस्मत, पुलिस की गोली से टूटी आरोपियों की हेकड़ी

पीड़िता के पति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके में ही छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान राजकुमार ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली राजकुमार के बाएं पैर में लग गई। राजकुमार को गोली लगते ही दुर्गेश ने सरेंडर कर दिया।