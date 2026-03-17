संत प्रेमानंद महाराज से भेंट करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 3 दिन यूपी में धर्म यात्रा का प्लान

19 मार्च को राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगी। वहां वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगी। वे मंदिर में श्रीराम यंत्र भी स्थापित करेंगी। यह उनके दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अयोध्या से सेना के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा वे नेशनल हाईवे के रास्ते वृंदावन आएंगी। शाम करीब 5:35 बजे वे रेडिसन होटल पहुंचेंगी। होटल से थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे वे इस्कॉन मंदिर जाएंगी। वहां वे लगभग एक घंटे तक रहेंगी। इस्कॉन मंदिर में वे भगवान कृष्ण-बलराम, राधा-कृष्ण और निताई-गौर के दर्शन करेंगी।