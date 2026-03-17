संत प्रेमानंद महाराज से भेंट करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 3 दिन यूपी में धर्म यात्रा का प्लान

प्रेमानंद महाराज से मुलाकात
President Droupadi Murmu to meet Premanand Maharaj: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक तीन दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगी। इस दौरान वे अयोध्या, मथुरा और वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाएंगी। वे अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करेंगी और वृंदावन में संत प्रेमानंदजी महाराज से मिलेंगी। यह उनका वृंदावन का दूसरा दौरा है और वे वृंदावन आने वाली तीसरी राष्ट्रपति होंगी।
19 मार्च को राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगी। वहां वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगी। वे मंदिर में श्रीराम यंत्र भी स्थापित करेंगी। यह उनके दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अयोध्या से सेना के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा वे नेशनल हाईवे के रास्ते वृंदावन आएंगी। शाम करीब 5:35 बजे वे रेडिसन होटल पहुंचेंगी। होटल से थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे वे इस्कॉन मंदिर जाएंगी। वहां वे लगभग एक घंटे तक रहेंगी। इस्कॉन मंदिर में वे भगवान कृष्ण-बलराम, राधा-कृष्ण और निताई-गौर के दर्शन करेंगी।
इस्कॉन मंदिर के बाद देर शाम राष्ट्रपति प्रेम मंदिर जाएंगी। यह मंदिर जगद्गुरु कृपालु महाराज ने बनवाया था। इसका निर्माण जनवरी 2001 में शुरू हुआ और 17 फरवरी 2012 को उद्घाटन हुआ। इस तरह यह मंदिर 12 साल में तैयार हुआ। मंदिर सफेद इटैलियन पत्थर से बना है। यहां लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ शाम की खूबसूरत लाइटिंग भी देखने आते हैं। राष्ट्रपति यहां भगवान की आरती में शामिल होंगी।
20 मार्च को राष्ट्रपति का दिन संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात से शुरू होगा। सुबह 7:25 बजे वे रमण रेती स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचेंगी। वहां वे 8 बजे तक रहेंगी। वे संत जी के दर्शन करेंगी और उनसे आध्यात्मिक चर्चा करेंगी। संत प्रेमानंद महाराज राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके भक्त मानते हैं कि किडनी न होने के बावजूद राधा रानी की कृपा से वे स्वस्थ हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए उनके लाखों अनुयायी बन गए हैं।
संत प्रेमानंद जी से मिलने के बाद राष्ट्रपति होटल लौटेंगी। फिर सुबह 11:10 बजे वे परिक्रमा मार्ग स्थित बाबा नीब करौरी के आश्रम जाएंगी। बाबा नीब करौरी को हनुमान जी का अनन्य भक्त और कलयुग में उनका स्वरूप माना जाता है। राष्ट्रपति वहां बाबा की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। वे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी। आश्रम के लोग उनका स्वागत बाबा का प्रसादी कंबल और लड्डू देकर करेंगे।
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