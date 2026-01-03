सात बीघा जमीन के लिए मां की हत्या: रात भर शव के पास बैठा रहा कातिल बेटा, इंसानियत को किया शर्मसार

सात बीघा जमीन के लिए मां की हत्या | Image Source - X/@MoradabadPolice
Son Kills Mother in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरी में संपत्ति विवाद ने दिल दहला देने वाली शक्ल अख्तियार कर ली। सात बीघा जमीन बेचने का विरोध कर रही मां की उसी के बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी। शुक्रवार देर रात हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी बेटा पूरी रात मां के शव के पास बैठा रहा, जबकि घर में लाश पड़ी रही।
गांव उमरी निवासी ऋषिपाल की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से की करीब सात बीघा कृषि भूमि पत्नी सावित्री के नाम दर्ज हो गई थी। ऋषिपाल और सावित्री के दो बच्चे थे एक बेटा कपिल और एक बेटी। बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी, जबकि बेटा कपिल भी विवाहित है और परिवार के साथ ही रहता था।
बताया जा रहा है कि कपिल अपनी मां के नाम दर्ज जमीन को बेचना चाहता था, जबकि सावित्री इसके लिए तैयार नहीं थीं। इसी बात को लेकर लंबे समय से मां-बेटे के बीच विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम को भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात कपिल ने एक बार फिर मां पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। सावित्री ने जब साफ इनकार कर दिया तो कपिल आपा खो बैठा। गुस्से में उसने डंडा उठाकर मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर पर गंभीर चोट लगने से सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या करने के बाद कपिल घर से भागा नहीं। वह पूरी रात मां के शव के पास ही बैठा रहा। सुबह जब गांव में घटना की जानकारी फैली तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कपिल को हिरासत में ले लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संपत्ति विवाद में हत्या का है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद गांव उमरी में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध हैं कि जमीन के लालच में कोई बेटा इस हद तक गिर सकता है।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
