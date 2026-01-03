सात बीघा जमीन के लिए मां की हत्या: रात भर शव के पास बैठा रहा कातिल बेटा, इंसानियत को किया शर्मसार

Son Kills Mother in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरी में संपत्ति विवाद ने दिल दहला देने वाली शक्ल अख्तियार कर ली। सात बीघा जमीन बेचने का विरोध कर रही मां की उसी के बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी। शुक्रवार देर रात हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी बेटा पूरी रात मां के शव के पास बैठा रहा, जबकि घर में लाश पड़ी रही।