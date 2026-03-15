यूपी SI परीक्षा में विवादित प्रश्न पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अधिकारियों पर सनसनीखेज बयान…

ये जान बूझकर अंदर से ऐसा लिख देते हैं कि समाज में विद्वेष पैदा हो। मैं मोदी, योगी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतारें। जो अधिकारी कर्मचारी सामाजिक द्वेष फैलाते हैं, उनपर कड़ी कारवाई हो। बता दें कि प्रदेश के मत्स्य कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 22 मार्च को गोरखपुर में एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।