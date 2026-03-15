लखनऊ में कांशीराम जयंती पर जुटी भीड़, मायावती ने दी श्रद्धांजलि, मिशन 2027 की हुंकार

इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होती रही। पार्टी नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे आगामी 2027 Uttar Pradesh Legislative Assembly election के लिए बसपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने ‘मिशन 2027’ को लेकर अपनी तैयारियों का संकेत दिया। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और कांशीराम के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बसपा नेताओं का मानना है कि कांशीराम की विचारधारा आज भी समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और आने वाले समय में यह पार्टी के लिए एक मजबूत आधार बन सकती है।