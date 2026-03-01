मणिशंकर अय्यर दिमागी संतुलन खो चुके हैं…उन्हें गोरखपुर में बन रहे मेंटल हास्पिटल में आना चाहिए – रवि किशन

जयपुर के कनोडिया कॉलेज में आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर यह कहते हैं कि उन्होंने उन्हें “नीच जाति” कहा था, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। अय्यर के अनुसार उन्होंने उस समय केवल प्रधानमंत्री के व्यवहार और राजनीति के संदर्भ में “नीच किस्म का आदमी” शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उसे जाति से जोड़ दिया गया।