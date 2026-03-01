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गोरखपुर

मणिशंकर अय्यर दिमागी संतुलन खो चुके हैं…उन्हें गोरखपुर में बन रहे मेंटल हास्पिटल में आना चाहिए – रवि किशन

Mani Shankar Aiyar Neech Remark : कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अब सांसद रविकिशन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

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गोरखपुर

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Avaneesh Kumar Mishra

Mar 15, 2026

मणिशंकर अय्यर के बयान पर मचा घमासान, PC- Patrika

गोरखपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने पुराने ‘नीच’ बयान पर सफाई दी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

‘नीच जाति नहीं, नीच किस्म का आदमी कहा था’

जयपुर के कनोडिया कॉलेज में आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर यह कहते हैं कि उन्होंने उन्हें “नीच जाति” कहा था, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। अय्यर के अनुसार उन्होंने उस समय केवल प्रधानमंत्री के व्यवहार और राजनीति के संदर्भ में “नीच किस्म का आदमी” शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उसे जाति से जोड़ दिया गया।

प्रधानमंत्री बनने को लेकर लगाए आरोप

अपने संबोधन के दौरान अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे झूठ और अफवाहों के सहारे राजनीति में आगे बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कहा था कि “चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता”, जबकि उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

भाजपा सांसद रवि किशन का पलटवार

अय्यर के इस बयान पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर को गोरखपुर के पास बन रहे मेंटल हेल्थ अस्पताल में जाकर अपना चेक-अप कराना चाहिए।

रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना समझ से परे है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद लगातार चुनावी हार और राजनीतिक निराशा के कारण अय्यर इस तरह के बयान दे रहे हैं।

पहले भी विवाद में रहा है ‘नीच’ बयान

गौरतलब है कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर के “नीच आदमी” वाले बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। उस समय यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन गया था और भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोला था।

अब एक बार फिर उसी बयान को लेकर अय्यर की टिप्पणी सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

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Updated on:

15 Mar 2026 09:18 pm

Published on:

15 Mar 2026 09:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मणिशंकर अय्यर दिमागी संतुलन खो चुके हैं…उन्हें गोरखपुर में बन रहे मेंटल हास्पिटल में आना चाहिए – रवि किशन

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