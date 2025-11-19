यूपी की इस महिला मंत्री ने शशि थरूर के तारीफ में पढ़ें कसीदे…कांग्रेस नेतृत्व पर दे दिया बड़ा बयान, आजम खान पर बोलीं…

फोटो सोर्स: पत्रिका, राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम
बस्ती में बुधवार को प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राज्यव्यापी पदयात्रा में शामिल होने आई थीं। सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
इस दौरान राज्य मंत्री ने बताया कि पटेल जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे पखवाड़े का उद्देश्य 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों को एक सूत्र में जोड़कर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। मंत्री ने सरदार पटेल के 565 रियासतों के एकीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पदयात्रा का मकसद भी समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ना है।
इसी बीच राज्यमंत्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा पर कहा कि अच्छे कार्य की सराहना हमेशा स्वागत योग्य है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अपनी अपनी जमीन हार चुकी है , नेतृत्व से निराश पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के समर्थन में भाषा का इस्तेमाल 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बर्दास्त के बाहर है। आजम खां से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है।
