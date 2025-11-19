Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

यूपी की इस महिला मंत्री ने शशि थरूर के तारीफ में पढ़ें कसीदे…कांग्रेस नेतृत्व पर दे दिया बड़ा बयान, आजम खान पर बोलीं…

बस्ती में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राज्यव्यापी पदयात्रा में शामिल होने आई राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने खुले मन से कांग्रेसी नेता शशि थरूर की तारीफ की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी कटघरे में लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Nov 19, 2025

Up news, sant kabir Nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम

बस्ती में बुधवार को प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राज्यव्यापी पदयात्रा में शामिल होने आई थीं। सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

पदयात्रा का मकसद भी समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ना

इस दौरान राज्य मंत्री ने बताया कि पटेल जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे पखवाड़े का उद्देश्य 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों को एक सूत्र में जोड़कर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। मंत्री ने सरदार पटेल के 565 रियासतों के एकीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पदयात्रा का मकसद भी समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ना है।

कांग्रेसी नेता शशि थरूर का बयान स्वागत योग्य, आजम खान पर कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य

इसी बीच राज्यमंत्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा पर कहा कि अच्छे कार्य की सराहना हमेशा स्वागत योग्य है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अपनी अपनी जमीन हार चुकी है , नेतृत्व से निराश पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के समर्थन में भाषा का इस्तेमाल 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बर्दास्त के बाहर है। आजम खां से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में चुने गए “कॉप आफ द मंथ”… SP ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित
संत कबीर नगर
Up news, santkabir nagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 11:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / यूपी की इस महिला मंत्री ने शशि थरूर के तारीफ में पढ़ें कसीदे…कांग्रेस नेतृत्व पर दे दिया बड़ा बयान, आजम खान पर बोलीं…

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होटल में चल रहा था गंदा खेल, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, ग्राम प्रधान-पशु चिकित्सक समेत 6 गिरफ्तार

बस्ती

स्कूल बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों की चीखें सड़क पर गूंजी, एसपी बोले: सभी बच्चे सुरक्षित, घबराएं नहीं!

Basti
बस्ती

Crime News: मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला; दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

crime scene
बस्ती

इंस्टा पर मुलाकात फिर बढ़ा प्यार…शादी का झांसा देकर सेना के जवान ने युवती से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

Up news, basti
बस्ती

पहले प्यार के डोरे डालती…प्राइवेट फोटो-वीडियो बनाती फिर शुरू करती ब्लैकमेलिंग और उगाही का खेल

बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.