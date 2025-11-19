यूपी की इस महिला मंत्री ने शशि थरूर के तारीफ में पढ़ें कसीदे…कांग्रेस नेतृत्व पर दे दिया बड़ा बयान, आजम खान पर बोलीं…

इसी बीच राज्यमंत्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा पर कहा कि अच्छे कार्य की सराहना हमेशा स्वागत योग्य है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अपनी अपनी जमीन हार चुकी है , नेतृत्व से निराश पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के समर्थन में भाषा का इस्तेमाल 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बर्दास्त के बाहर है। आजम खां से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है।