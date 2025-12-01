दोस्त से बात करने पर मिली खौफनाक सजा, मां-बेटे ने युवती के हाथ-पैर बांधे, जिंदा कार के नीचे रौंदा

Basti murder बस्ती में बहन को दोस्त के साथ बात करने की खौफनाक सजा दी गई। बेटे ने मां के साथ मिलकर बहन के हाथ-पैर बांध दिए और बोरे में भरकर कार की डिग्गी में रख लिया। मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर फेंक कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया। पुलिस ने घटना का खुलासा किया। मृतक के भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। घटना तरबगंज थाना क्षेत्र की है।‌