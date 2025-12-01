दोस्त से बात करने पर मिली खौफनाक सजा, मां-बेटे ने युवती के हाथ-पैर बांधे, जिंदा कार के नीचे रौंदा

फोटो सोर्स- बस्ती पुलिस
Basti murder बस्ती में बहन को दोस्त के साथ बात करने की खौफनाक सजा दी गई। बेटे ने मां के साथ मिलकर बहन के हाथ-पैर बांध दिए और बोरे में भरकर कार की डिग्गी में रख लिया। मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर फेंक कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया। पुलिस ने घटना का खुलासा किया। मृतक के भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। घटना तरबगंज थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 16 नवंबर को पीडी बांध क्षेत्र बनगांव के पास एक युवती का शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया था। तरबगंज थाना में ग्राम प्रधान मंजीत सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
बस्ती पुलिस ने बताया कि भाई ने देखा कि बड़ी बहन मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। यह देखकर वह नाराज हो गया और उसने लड़के से बात करने से मना किया। इस दौरान भाई-बहन में जमकर बहस हुई। मौके पर मां भी आ गई। उसने भी बेटी को बातचीत करने के लिए मना करते हुए डांटा। लेकिन युवती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
पुलिस के अनुसार मां और बेटे ने हत्या करने का फैसला किया। रात में दोनों ने मिलकर युवती के हाथ-पैर बांधकर बोरे में बंद कर लिया। बोरे को कार की डिग्गी में रख लिया। फोन करके अपने चचेरे भाई को बुलाया और बहन को लेकर गोंडा की ओर चला गया। पीडी बांध क्षेत्र बनगांव के पास बोरे को सड़क पर फेंक दिया और दुर्घटना का रूप देने के लिए उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे युवती की मौत हो गई।
पुलिस की पूछताछ में मां-बेटे के बयानों में अंतर मिला। जिससे पुलिस को संदेह उत्पन्न हुआ। पुलिस की जांच मां-बेटे के आसपास आकर रुक गई। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। चचेरा भाई फरार है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।
