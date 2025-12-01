Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

दोस्त से बात करने पर मिली खौफनाक सजा, मां-बेटे ने युवती के हाथ-पैर बांधे, जिंदा कार के नीचे रौंदा

Basti murder बस्ती में युवती की मौत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों ने युवती को बोरे में भरकर हत्या की थी। अभी एक आरोपी फरार है। जिसकी तलाश में पुलिस कर रही है।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

Narendra Awasthi

Dec 01, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फोटो सोर्स- बस्ती पुलिस

फोटो सोर्स- बस्ती पुलिस

Basti murder बस्ती में बहन को दोस्त के साथ बात करने की खौफनाक सजा दी गई। बेटे ने मां के साथ मिलकर बहन के हाथ-पैर बांध दिए और बोरे में भरकर कार की डिग्गी में रख लिया। मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए सड़क पर फेंक कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया। पुलिस ने घटना का खुलासा किया। मृतक के भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। घटना तरबगंज थाना क्षेत्र की है।‌

पांच टीमों ने घटना का किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के बस्ती में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 16 नवंबर को पीडी बांध क्षेत्र बनगांव के पास एक युवती का शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया था। तरबगंज थाना में ग्राम प्रधान मंजीत सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

दोस्त से बात पर थी नाराजगी

बस्ती पुलिस ने बताया कि भाई ने देखा कि बड़ी बहन मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। यह देखकर वह नाराज हो गया और उसने लड़के से बात करने से मना किया। इस दौरान भाई-बहन में जमकर बहस हुई। मौके पर मां भी आ गई। उसने भी बेटी को बातचीत करने के लिए मना करते हुए डांटा। लेकिन युवती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

मां और बेटे ने हाथ-पैर बांधे

पुलिस के अनुसार मां और बेटे ने हत्या करने का फैसला किया। रात में दोनों ने मिलकर युवती के हाथ-पैर बांधकर बोरे में बंद कर लिया।‌ बोरे को कार की डिग्गी में रख लिया। फोन करके अपने चचेरे भाई को बुलाया और बहन को लेकर गोंडा की ओर चला गया। पीडी बांध क्षेत्र बनगांव के पास बोरे को सड़क पर फेंक दिया और दुर्घटना का रूप देने के लिए उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे युवती की मौत हो गई।

सख्ती से पूछताछ में बताया घटनाक्रम

पुलिस की पूछताछ में मां-बेटे के बयानों में अंतर मिला। जिससे पुलिस को संदेह उत्पन्न हुआ। पुलिस की जांच मां-बेटे के आसपास आकर रुक गई। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। चचेरा भाई फरार है। ‌जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 09:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / दोस्त से बात करने पर मिली खौफनाक सजा, मां-बेटे ने युवती के हाथ-पैर बांधे, जिंदा कार के नीचे रौंदा

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR News: अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री, दे डाले बड़ी नसीहत

Up news, basti
बस्ती

मां की लाश से लिपटकर सुनसान जगह पर रोता मिला था दो साल का बच्चा, जानें क्या था हत्या कारण

बस्ती

पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

फोटो सोर्स बस्ती पुलिस ट्विटर अकाउंट
बस्ती

शादी के 7वें दिन दुल्हन ने रची पति की हत्या की साजिश, महिला के प्रेमी ने माथे के बीचों-बीच मारी गोली; वारदात से दहला यूपी

बस्ती

भड़के एसडीएम बोले—एक भी फॉर्म इसने नहीं भरा, पन्ना लो, तहरीर लिखो इनके खिलाफ… और इनके…

SIR का फॉर्म भरा ना देख नाराज हुए एसडीएम
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.