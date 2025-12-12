‘जल्लाद’ बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला और फिर….

जल्लाद' बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला। फोटो सोर्स-AI
Crime News:उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों को जिंदा दफनाने का प्रयास किया।
परसरामपुर थाना इलाके के नंदनगर गांव में रहने वाला इरफान अपने 3 मासूम बच्चों को मारने जा रहा था। इरफान लंबे समय से नशा करता था। साथ ही अजीब हरकतें करता रहता था। इतना ही नहीं घर में पत्नी और बच्चों को भी वह रोज पीटता था।
गांव वालों के मुताबिक, इरफान लंबे समय से नशे करता था। नशे में वह अक्सर खुद को झाड़-फूंक करने वाला बताता और अजीब हरकतें करता था। इस वजह से घर में पत्नी और बच्चों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था। कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि मायके वाले आए और उसे साथ ले गए।
पत्नी के जाते ही इरफान और हिंसक हो गया। वह बच्चों को खाना नहीं देता, कपड़े नहीं देता, और ठंड भरी रातों में खुले बरामदे में सुला देता था। पड़ोसी दया करके बच्चों को कपड़े देते तो इरफान गुस्से में उन्हें भी जला देता था। बच्चे ठंड से कांपते हुए किसी तरह रात गुजारते थे।
लोगों ने बताया कि इरफान ने घर के एक कमरे में काफी बड़ा गड्ढा खोदा था । इस गड्ढे का आकार देखकर समझा जा सकता है कि उसकी नीयत कुछ बहुत ही बुरा करने की थी। इरफान ने पहले बच्चों को जमकर पीटा। फिर एक-एक करके उन्हें उसी गड्ढे में धकेलने लगा, जैसे जिंदा गाड़ देना चाहता हो। उस समय बच्चों की चीखें इतनी जोर से आ रही थीं कि पड़ोसी घबरा गए और घर की तरफ भागे।
जब लोगों ने कमरे से आवाजें सुनीं और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो इरफान वहां से भाग गया। लोगों ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची । जब पुलिस कमरे के अंदर गई, तो सामने का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। कमरे के बीचों-बीच एक बड़ा गड्ढा खुदा था ,फावड़ा भी पड़ा मिला।
पुलिस ने बच्चों को बचाया। तीनों बच्चों को वहा से निकाल कर सुरक्षित जगह भेजा। वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस ने आसपास छापा मारा और आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया।
CO स्वर्णिम सिंह का मामले को लेकर कहना है, '' समय रहते इस अपराध को रोक लिया गया और तत्काल बच्चों की मां को सूचित किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। मामले की जांच की जा रही है।''
