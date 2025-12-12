12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

‘जल्लाद’ बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला और फिर….

Crime News: 'जल्लाद' बाप ने अपने 3 मासूम जिंदा बच्चों के लिए मौत का गड्ढा खोदा। इसके बाद उसने एक-एक कर तीनों को उसमें डाल दिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

Harshul Mehra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 12, 2025

crime news father tried to bury his children alive police arrested him in basti

जल्लाद' बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला। फोटो सोर्स-AI

Crime News:उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों को जिंदा दफनाने का प्रयास किया।

परसरामपुर थाना इलाके के नंदनगर गांव में रहने वाला इरफान अपने 3 मासूम बच्चों को मारने जा रहा था। इरफान लंबे समय से नशा करता था। साथ ही अजीब हरकतें करता रहता था। इतना ही नहीं घर में पत्नी और बच्चों को भी वह रोज पीटता था।

रोज नशे में रहता था, परिवार को मारता था

गांव वालों के मुताबिक, इरफान लंबे समय से नशे करता था। नशे में वह अक्सर खुद को झाड़-फूंक करने वाला बताता और अजीब हरकतें करता था। इस वजह से घर में पत्नी और बच्चों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था। कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि मायके वाले आए और उसे साथ ले गए।

पत्नी के जाने के बाद बच्चों पर ढाया कहर

पत्नी के जाते ही इरफान और हिंसक हो गया। वह बच्चों को खाना नहीं देता, कपड़े नहीं देता, और ठंड भरी रातों में खुले बरामदे में सुला देता था। पड़ोसी दया करके बच्चों को कपड़े देते तो इरफान गुस्से में उन्हें भी जला देता था। बच्चे ठंड से कांपते हुए किसी तरह रात गुजारते थे।

कमरे में बड़ा गड्ढा खोदकर बच्चों को दफनाने की कोशिश

लोगों ने बताया कि इरफान ने घर के एक कमरे में काफी बड़ा गड्ढा खोदा था । इस गड्ढे का आकार देखकर समझा जा सकता है कि उसकी नीयत कुछ बहुत ही बुरा करने की थी। इरफान ने पहले बच्चों को जमकर पीटा। फिर एक-एक करके उन्हें उसी गड्ढे में धकेलने लगा, जैसे जिंदा गाड़ देना चाहता हो। उस समय बच्चों की चीखें इतनी जोर से आ रही थीं कि पड़ोसी घबरा गए और घर की तरफ भागे।

चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े, तुरंत पुलिस को सूचना दी

जब लोगों ने कमरे से आवाजें सुनीं और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो इरफान वहां से भाग गया। लोगों ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची । जब पुलिस कमरे के अंदर गई, तो सामने का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। कमरे के बीचों-बीच एक बड़ा गड्ढा खुदा था ,फावड़ा भी पड़ा मिला।

बच्चे कोने में सहमे बैठे मिले

पुलिस ने बच्चों को बचाया। तीनों बच्चों को वहा से निकाल कर सुरक्षित जगह भेजा। वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस ने आसपास छापा मारा और आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने रेस्क्यू कर बच्चों को सुरक्षित किया

CO स्वर्णिम सिंह का मामले को लेकर कहना है, '' समय रहते इस अपराध को रोक लिया गया और तत्काल बच्चों की मां को सूचित किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। मामले की जांच की जा रही है।''

ये भी पढ़ें

13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट
नोएडा
after monsoon heavy rains continues for 13-14 december meteorological department issues alert for several cities

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / ‘जल्लाद’ बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला और फिर….

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR फॉर्म भरवाने पहुंचे सभासद, दिल दहला देने वाले मामले का हुआ खुलासा…मुहल्ले में मचा हड़कंप

Up news, basti news
बस्ती

दोस्त से बात करने पर मिली खौफनाक सजा, मां-बेटे ने युवती के हाथ-पैर बांधे, जिंदा कार के नीचे रौंदा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फोटो सोर्स- बस्ती पुलिस
बस्ती

SIR News: अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री, दे डाले बड़ी नसीहत

Up news, basti
बस्ती

मां की लाश से लिपटकर सुनसान जगह पर रोता मिला था दो साल का बच्चा, जानें क्या था हत्या कारण

बस्ती

पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

फोटो सोर्स बस्ती पुलिस ट्विटर अकाउंट
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.