‘जल्लाद’ बाप ने खोदा मौत का गड्ढा; एक-एक कर 3 जिंदा मासूमों को उसमें डाला और फिर….

लोगों ने बताया कि इरफान ने घर के एक कमरे में काफी बड़ा गड्ढा खोदा था । इस गड्ढे का आकार देखकर समझा जा सकता है कि उसकी नीयत कुछ बहुत ही बुरा करने की थी। इरफान ने पहले बच्चों को जमकर पीटा। फिर एक-एक करके उन्हें उसी गड्ढे में धकेलने लगा, जैसे जिंदा गाड़ देना चाहता हो। उस समय बच्चों की चीखें इतनी जोर से आ रही थीं कि पड़ोसी घबरा गए और घर की तरफ भागे।