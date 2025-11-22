पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

शादी के सातवें दिन ही घर में खुशी से मातम छा गया। जिसमें कुछ दिन पहले संगीत और शहनाई की गूंज थी। वहां अब चीख-पुकार और आंसुओं का सन्नाटा है। गांव में हर कोई उस बदनसीब घड़ी को कोस रहा है। जब अनीस रुखसाना को ब्याहकर घर लाया था। घटना से परदा तब उठा जब परसरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में अनीस को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे अयोध्या अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में मामला सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जैसे-जैसे कड़ियां जोड़ीं, पूरा घटनाक्रम चौंकाने वाला निकला।