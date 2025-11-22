Patrika LogoSwitch to English

बस्ती

पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

दुल्हन ने शादी के मंडप में ही अपने प्रेमी से दूल्हे की हत्या का प्लान तैयार किया था। फिर रास्ते में गाड़ी ओवरटेक कर एक बार फिर कोशिश की। लेकिन वह नाकाम रहा। लेकिन मृतक अनीश के पिता ने रोते हुए जो कहा वह दिल दहला देने वाला था।

Google source verification

बस्ती

image

Mahendra Tiwari

Nov 22, 2025

फोटो सोर्स बस्ती पुलिस ट्विटर अकाउंट

फोटो सोर्स बस्ती पुलिस ट्विटर अकाउंट

बस्ती में दूल्हे की हत्या का दर्द बयां करते हुए अनीस के पिता शमशुद्दीन की आवाज आज भी कांप जाती है। वह बताते हैं। “हम दुल्हन को विदा कराकर लौट रहे थे। दो बार रास्ते में एक लड़के ने बहू की गाड़ी रुकवाई। लगा बस ओवरटेक का मामला है। इसलिए ड्राइवर से कहा जल्दी घर पहुंचो। लेकिन यह नहीं पता था कि मेरे बेटे की हत्या करने वाला वही लड़का था। और उसे मरवाने की साजिश मेरी नई बहू ने ही रची है।

शादी के सातवें दिन ही घर में खुशी से मातम छा गया। जिसमें कुछ दिन पहले संगीत और शहनाई की गूंज थी। वहां अब चीख-पुकार और आंसुओं का सन्नाटा है। गांव में हर कोई उस बदनसीब घड़ी को कोस रहा है। जब अनीस रुखसाना को ब्याहकर घर लाया था। घटना से परदा तब उठा जब परसरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में अनीस को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे अयोध्या अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में मामला सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जैसे-जैसे कड़ियां जोड़ीं, पूरा घटनाक्रम चौंकाने वाला निकला।

ननिहाल में रचा हत्या का प्लान, कई वर्षों से चल रहा था प्रेम- प्रसंग

13 नवंबर को धूमधाम से गोंडा की रुखसाना से निकाह कर घर आए अनीस को यह अंदाजा नहीं था कि उसका अपना ही घर उसकी मौत की वजह बन जाएगा। शादी के चौथे दिन दिन बाद रुखसाना ननिहाल गई। और वहीं से उसने अपने प्रेमी रिंकू से मुलाकात कर पति को रास्ते से हटाने का प्लान तय किया। रिंकू, जो गौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कई सालों से रुखसाना से संबंध में था।

रास्ता पूछने के बहाने बुलाया और मार दी गोली

इधर रिंकू और उसका साथी शिव सीधे अनीस के घर पहुंचे। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने अनीस को बाहर बुलाया और गोली मारकर फरार हो गए। अनीस मुंबई में क्रेन ऑपरेटर था। और 10 नवंबर को ही शादी के लिए घर आया था। उसे क्या पता था कि निकाह के एक हफ्ते के भीतर ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने रिंकू से प्रेम प्रसंग की बात को स्वीकार किया। उसने पुलिस के सामने अपने दिए गए बयान में कहा कि उसने हत्या करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग और साजिश की पुष्टि हुई है।

एसपी बोले- जांच में पूरी साजिश आई सामने तीनों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

एसपी अभिनंदन के अनुसार, घटना के तुरंत बाद पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया। जांच में पूरी साजिश सामने आ गई और रुखसाना, रिंकू और शिव— तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि रुखसाना और रिंकू के बीच वर्षों पुराना रिश्ता था। जिसे बचाने के लिए ही यह हत्या कराई गई।

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

