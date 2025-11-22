मां की लाश से लिपटकर सुनसान जगह पर रोता मिला था दो साल का बच्चा, जानें क्या था हत्या कारण

पुलिस ने मामले को 24 घंटे में ही सुलझा दिया। बच्चे को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि यहां एक महिला का शव पड़ा हुआ है और पास में एक बच्चा रो रहा है। मृतका की सास की शिकायत पर रुधौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू की। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप अग्रहरि को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या का एकमात्र कारण प्रेम प्रसंग और अनचाहा गर्भ ही था।