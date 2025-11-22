मां की लाश से लिपटकर सुनसान जगह पर रोता मिला था दो साल का बच्चा, जानें क्या था हत्या कारण

Symbolic Image.
बस्ती : उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रुधौली थाना क्षेत्र के एक खेत में पुलिस को 30 वर्षीय शादीशुदा महिला प्रीति का खून से लथपथ शव मिला। शव के पास उसका दो साल का मासूम बच्चा रोता-बिलखता हुआ मिला था। महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी।
पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृतका प्रीति सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र की रहने वाली थी और तीन बच्चों की मां थी। उसका अपने ही गांव के 28 वर्षीय दिलीप कुमार अग्रहरि के साथ काफी समय से अवैध संबंध था। इसी के चलते प्रीति गर्भवती हो गई थी और पेट में पल रहा बच्चा दिलीप का ही था। प्रीति बार-बार दिलीप पर शादी करने और घर से भागने का दबाव बना रही थी। जब दिलीप परेशान हो गया तो उसने प्रीति को खत्म करने की खौफनाक साजिश रच डाली।
दिलीप ने प्रीति से कहा, चलो हम दोनों घर से भाग चलते हैं। यह कहकर दिलीप ने प्रीति को बस्ती बुला लिया। प्रीति अपने साथ 2 साल के बच्चे को भी लेकर आई थी। दिलीप उसे झांसे में लेकर एक सुनसान जगह पर ले गया। यहां उसने चाकू निकालकर प्रीति पर ताबड़तोड़ कई वार कर उसका गला रेत दिया। आरोपी दिलीप ने घटना को रेप के बाद मर्डर में तब्दील करने के लिए शव के पास शराब-पानी और नमकीन छोड़ दिया। उसने प्रीति के 2 साल के मासूम बेटे को भी वहीं चीखता-चिल्लाता छोड़ दिया।
पुलिस ने मामले को 24 घंटे में ही सुलझा दिया। बच्चे को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि यहां एक महिला का शव पड़ा हुआ है और पास में एक बच्चा रो रहा है। मृतका की सास की शिकायत पर रुधौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू की। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप अग्रहरि को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या का एकमात्र कारण प्रेम प्रसंग और अनचाहा गर्भ ही था।
