SIR News: अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री, दे डाले बड़ी नसीहत

फोटो सोर्स: इमेज, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल
शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बस्ती पहुंचे, यहां सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को SIR मुद्दे पर नसीहत दी। अखिलेश की टिप्पणियों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि अभी यह कैसे कहा जा सकता है कि वोट काटे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी ड्राफ्ट रोल आएगा, जिसके बाद आपत्तियां दर्ज करने का समय मिलेगा।
ऐसे में अखिलेश यादव को जहां भी उन्हें आपत्ति लग रही है, उन्हें आगे बढ़कर उस पर काम करना चाहिए और बताना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि प्रशासन और चुनाव आयोग त्रुटियों को ठीक करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया तय समय के अनुसार चलेगी और आपत्ति दर्ज कर त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। दरअसल यह एक प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है।शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DM कृतिका ज्योत्सना, SP बस्ती अभिनंदन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, हरैया विधायक अजय सिंह, संजय चौधरी, सरोज मिश्रा और अखंड सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बस्ती
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग