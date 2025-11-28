Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

SIR News: अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री, दे डाले बड़ी नसीहत

जिले में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और बीएलओ की मेहनत रंग लाने लगी है। एसआइआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बस्ती जिले की स्थिति 15वें स्थान पर है। इस बीच शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बस्ती पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Nov 28, 2025

Up news, basti

फोटो सोर्स: इमेज, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल

शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बस्ती पहुंचे, यहां सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को SIR मुद्दे पर नसीहत दी। अखिलेश की टिप्पणियों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि अभी यह कैसे कहा जा सकता है कि वोट काटे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी ड्राफ्ट रोल आएगा, जिसके बाद आपत्तियां दर्ज करने का समय मिलेगा।

अखिलेश यादव को जहां हो आपत्ति, बताएं…ठीक होंगी सभी आपत्तियां

ऐसे में अखिलेश यादव को जहां भी उन्हें आपत्ति लग रही है, उन्हें आगे बढ़कर उस पर काम करना चाहिए और बताना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि प्रशासन और चुनाव आयोग त्रुटियों को ठीक करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया तय समय के अनुसार चलेगी और आपत्ति दर्ज कर त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। दरअसल यह एक प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है।शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DM कृतिका ज्योत्सना, SP बस्ती अभिनंदन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, हरैया विधायक अजय सिंह, संजय चौधरी, सरोज मिश्रा और अखंड सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

कन्हैया गुलाटी पर एक और मुकदमा, मोटा मुनाफा दिखाकर दिल्ली के पूर्व सीआरपीएफ जवान के करोड़ों डकारे
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 04:58 pm

Published on:

28 Nov 2025 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / SIR News: अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री, दे डाले बड़ी नसीहत

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां की लाश से लिपटकर सुनसान जगह पर रोता मिला था दो साल का बच्चा, जानें क्या था हत्या कारण

बस्ती

पत्नी ने ननिहाल में रचा पति की हत्या का प्लान; प्रेमी को ससुराल भेज करवा दी पति की हत्या

फोटो सोर्स बस्ती पुलिस ट्विटर अकाउंट
बस्ती

शादी के 7वें दिन दुल्हन ने रची पति की हत्या की साजिश, महिला के प्रेमी ने माथे के बीचों-बीच मारी गोली; वारदात से दहला यूपी

बस्ती

भड़के एसडीएम बोले—एक भी फॉर्म इसने नहीं भरा, पन्ना लो, तहरीर लिखो इनके खिलाफ… और इनके…

SIR का फॉर्म भरा ना देख नाराज हुए एसडीएम
बस्ती

यूपी की इस महिला मंत्री ने शशि थरूर के तारीफ में पढ़ें कसीदे…कांग्रेस नेतृत्व पर दे दिया बड़ा बयान, आजम खान पर बोलीं…

Up news, sant kabir Nagar
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.