कन्हैया गुलाटी पर एक और मुकदमा, मोटा मुनाफा दिखाकर दिल्ली के पूर्व सीआरपीएफ जवान के करोड़ों डकारे

कैनविज कंपनी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एमडी कन्हैया गुलाटी पर बरेली सहित कई जिलों में ठगी और वित्तीय अनियमितताओं के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वह निवेश पर कुछ महीनों तक ब्याज देकर लोगों का भरोसा जीतता है और फिर अचानक स्कीम बंद कर रकम लौटाने से इंकार कर देता है। बरेली के कई थानों में उनके खिलाफ शिकायतें लंबित हैं और कई मामलों की जांच भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक, कन्हैया गुलाटी ने उत्तराखंड के उधमसिंहनगर और नैनीताल में भी इसी तरह के निवेश सेमिनार किए थे। दर्जनों लोगों ने वहां भी मोटी रकम लगाई, लेकिन भुगतान बंद होने पर धोखाधड़ी के केस दर्ज कराए गए।