डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलें- बाबर के नाम का मस्जिद जो भी बनाएगा इसका विरोध ही नहीं अंत हो जाएगा

फोटो सोर्स- 'X' डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य)
Keshav Prasad Maurya Jhansi Visit झांसी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बोले, "यह राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों का अपमान है। 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी।" इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और जिला कार्यकारिणी के साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की।
उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बाबर के नाम का असली ढांचा ढह गया। अब बाबर के नाम की मस्जिद बंगाल में बनाने की कोशिश राम भक्तों का अपमान है। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं है। लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद का विरोध ही नहीं, बनाने वाले का अंत भी हो जाएगा। यह सब टीएमसी की नौटंकी है। 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एक-एक ईंट को खोदकर फेंक दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से अखिलेश यादव बिहार चुनाव हार कर आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 2024 के चुनाव में एक्सीडेंटल रूप में जो उन्हें बढ़त मिली थी। उससे लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर कब्जा कर लेंगे। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने लगे थे। बिहार के भाषण में उन्होंने कहा था कि अवध में हराएं हैं, मगध में भी हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को जबरदस्त समर्थन दिया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव सोचने लगे हैं कि जनता 2047 तक सत्ता तो दूर विपक्ष में भी रहने के लायक समर्थन देगी कि नहीं? समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चारों तरफ सपा टोपी और उनके समर्थक जालीदार टोपी वाले दिखाई देने लगे। बिहार का रिजल्ट आने के बाद लाल टोपी और जालीदार टोपी दोनों गायब हो गए। इससे समझ में आता है कि अखिलेश यादव की राजनीति अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है।
केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल, बाबूलाल तिवारी, राम निरंजन, विधायक राजीव सिंह, जवाहरलाल राजपूत, रश्मि आर्य सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
