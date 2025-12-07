डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलें- बाबर के नाम का मस्जिद जो भी बनाएगा इसका विरोध ही नहीं अंत हो जाएगा

उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बाबर के नाम का असली ढांचा ढह गया। अब बाबर के नाम की मस्जिद बंगाल में बनाने की कोशिश राम भक्तों का अपमान है। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं है। लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद का विरोध ही नहीं, बनाने वाले का अंत भी हो जाएगा। यह सब टीएमसी की नौटंकी है। 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एक-एक ईंट को खोदकर फेंक दिया जाएगा।