झांसी

स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भाजपा को बताया आतंकी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी दिया बयान

Swami Prasad Maurya controversial statement about BJP झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने पदयात्रा को देश में जहर घोलने वाला बताया। ‌बीजेपी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Nov 20, 2025

पत्रकारों से बातचीत करते स्वामी प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Swami Prasad Maurya controversial statement about BJP झांसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद आतंकी है। जो ईवीएम को हैक कर रही है, लोकतंत्र को अजगर की तरह निगल रही है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का सपोर्ट कर रही है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? भाजपा को दूसरी की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर भी तीखी टिप्पणी की। बोले उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। जो 15 मार्च 2025 से शुरू हुई है। सातवें चरण में आठ दिवसीय यात्रा फतेहपुर से 14 नवंबर को शुरू हुई है।

ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूटा जा रहा 

उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता की अनदेखी कर अडानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। राष्ट्रीय संपदा को अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले देशद्रोही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हैं।

अपने चाहते उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है देश की संपत्ति

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, एलआईसी, एयर इंडिया को निजी चाहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। बोले, "देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश में जहर घोल रहे हैं। धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र की मांग करना देशद्रोह है। कल को खालिस्तान, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठ सकती है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं और ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए, लेकिन उसे पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है।" ‌
 

Published on:

20 Nov 2025 10:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भाजपा को बताया आतंकी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी दिया बयान

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

12 साल की बच्ची के तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए, पूरे शरीर पर नींबू रगड़ा फिर कमरे में ले जाकर की घिनौनी हरकत

झांसी

सभी पढ़े-लिखे मुसलमान आतंकवादी, मदरसों पर चले बुलडोजर…महंत राजूदास का विस्फोटक बयान, बोले…देश से मुसलमानों को करो बाहर

Up news, gorakhpur
झांसी

लालू यादव के परिवार में विवाद: महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव बोली- शर्मशार करने वाली घटना

अर्पणा यादव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
झांसी

केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा कि वे अखिलेश यादव को लड्डू, रसगुल्ला खिलाएंगे? वोट चोरी, 2027 विधानसभा चुनाव, SIR पर दिया बयान

पत्रकारों से बातचीत करते हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- झांसी बीजेपी)
झांसी

“नूडल-बर्गर खाकर हंसते हुए निकले, रेस्टोरेंट में रील बनाई कुछ ही देर बाद प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को भी उड़ा लिया”

Jhansi
झांसी
