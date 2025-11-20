स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भाजपा को बताया आतंकी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी दिया बयान

Swami Prasad Maurya controversial statement about BJP झांसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद आतंकी है। जो ईवीएम को हैक कर रही है, लोकतंत्र को अजगर की तरह निगल रही है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का सपोर्ट कर रही है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? भाजपा को दूसरी की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर भी तीखी टिप्पणी की। बोले उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। जो 15 मार्च 2025 से शुरू हुई है। सातवें चरण में आठ दिवसीय यात्रा फतेहपुर से 14 नवंबर को शुरू हुई है।