स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भाजपा को बताया आतंकी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी दिया बयान

फोटो सोर्स- पत्रिका
Swami Prasad Maurya controversial statement about BJP झांसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद आतंकी है। जो ईवीएम को हैक कर रही है, लोकतंत्र को अजगर की तरह निगल रही है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का सपोर्ट कर रही है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? भाजपा को दूसरी की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर भी तीखी टिप्पणी की। बोले उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। जो 15 मार्च 2025 से शुरू हुई है। सातवें चरण में आठ दिवसीय यात्रा फतेहपुर से 14 नवंबर को शुरू हुई है।
उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता की अनदेखी कर अडानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। राष्ट्रीय संपदा को अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले देशद्रोही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, एलआईसी, एयर इंडिया को निजी चाहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। बोले, "देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश में जहर घोल रहे हैं। धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र की मांग करना देशद्रोह है। कल को खालिस्तान, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठ सकती है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं और ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए, लेकिन उसे पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है।"
झांसी
उत्तर प्रदेश
