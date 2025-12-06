झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: 4 साल तक बनाए संबंध, मारपीट कर भागा डाक कर्मी

झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: Image Source - Video Grab
Jhansi Rape Case: झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पोस्ट ऑफिस में कार्यरत डाक कर्मचारी अनूप व्यास पर अपनी पत्नी की केयर टेकर महिला के साथ चार साल तक शारीरिक संबंध बनाए रखने और मारपीट करने का गंभीर आरोप है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी डाक कर्मचारी समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, चार महीने पहले आरोपी डाक कर्मचारी रिटायर हो चुका है।
बरुआसागर कस्बे की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ शिवाजी नगर में किराए पर रहती थी और सिलाई का काम करती थी। महिला के पति बेरोजगार थे। तभी पड़ोस में रहने वाले दुग्गल पांडेय के माध्यम से उसे अनूप व्यास के घर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। महिला को रहने, खाने और अच्छा वेतन देने का लालच दिया गया। महिला तैयार हो गई और दुग्गल पांडेय ने उसे शिवाजी नगर में अनूप व्यास के मकान पर पहुंचाया। यहाँ तीसरी मंजिल पर टीनशेड में महिला और उसके परिवार के लिए रहने की व्यवस्था की गई। महिला के पति को भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला दी गई।
महिला ने बताया कि कुछ समय बाद अनूप व्यास ने उसके साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू की और जीवन भर साथ रहने का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह रिश्ता लगभग चार साल तक चलता रहा। इस दौरान अनूप के बेटे को इस बात का पता चला और वह परिवार सहित दिल्ली चले गए। इसके बाद महिला ने अनूप से संबंध तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अनूप ने धमकी दी कि वह उसके पति और बच्चों को सब बता देगा।
महिला ने आगे बताया कि अनूप ने भरोसा दिया कि वह प्लाट पर मकान बनवा देगा और पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर महिला के साथ रहेगा। कुछ समय बाद अनूप ने कहा कि उसके बेटे और बहू आ रहे हैं, इसलिए महिला को घर छोड़ना होगा। मना करने पर अनूप ने महिला से मारपीट की। चोटिल महिला को अस्पताल ले जाकर छोड़ा और आरोपी फरार हो गया।
नवाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर अनूप व्यास, दुग्गल पांडेय और मोनू पांडेय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
