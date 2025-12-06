6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: 4 साल तक बनाए संबंध, मारपीट कर भागा डाक कर्मी

Jhansi News: झांसी में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी पर अपनी पत्नी की केयर टेकर महिला के साथ चार साल तक दुराचार करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। महिला की तहरीर पर आरोपी समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Mohd Danish

Dec 06, 2025

झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: Image Source - Video Grab

Jhansi Rape Case: झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पोस्ट ऑफिस में कार्यरत डाक कर्मचारी अनूप व्यास पर अपनी पत्नी की केयर टेकर महिला के साथ चार साल तक शारीरिक संबंध बनाए रखने और मारपीट करने का गंभीर आरोप है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी डाक कर्मचारी समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, चार महीने पहले आरोपी डाक कर्मचारी रिटायर हो चुका है।

चार साल तक घर में रही केयर टेकर

बरुआसागर कस्बे की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ शिवाजी नगर में किराए पर रहती थी और सिलाई का काम करती थी। महिला के पति बेरोजगार थे। तभी पड़ोस में रहने वाले दुग्गल पांडेय के माध्यम से उसे अनूप व्यास के घर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। महिला को रहने, खाने और अच्छा वेतन देने का लालच दिया गया। महिला तैयार हो गई और दुग्गल पांडेय ने उसे शिवाजी नगर में अनूप व्यास के मकान पर पहुंचाया। यहाँ तीसरी मंजिल पर टीनशेड में महिला और उसके परिवार के लिए रहने की व्यवस्था की गई। महिला के पति को भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला दी गई।

चार साल तक चला अफेयर

महिला ने बताया कि कुछ समय बाद अनूप व्यास ने उसके साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू की और जीवन भर साथ रहने का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह रिश्ता लगभग चार साल तक चलता रहा। इस दौरान अनूप के बेटे को इस बात का पता चला और वह परिवार सहित दिल्ली चले गए। इसके बाद महिला ने अनूप से संबंध तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अनूप ने धमकी दी कि वह उसके पति और बच्चों को सब बता देगा।

विरोध करने पर की मारपीट

महिला ने आगे बताया कि अनूप ने भरोसा दिया कि वह प्लाट पर मकान बनवा देगा और पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर महिला के साथ रहेगा। कुछ समय बाद अनूप ने कहा कि उसके बेटे और बहू आ रहे हैं, इसलिए महिला को घर छोड़ना होगा। मना करने पर अनूप ने महिला से मारपीट की। चोटिल महिला को अस्पताल ले जाकर छोड़ा और आरोपी फरार हो गया।

पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की

नवाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर अनूप व्यास, दुग्गल पांडेय और मोनू पांडेय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 10:24 am

Published on:

06 Dec 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: 4 साल तक बनाए संबंध, मारपीट कर भागा डाक कर्मी

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सात फेरे लिए, सात महीने जिए… फिर सब खत्म; पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई राधिका

झांसी

Jhansi: पुरानी वोटर सूची में हरिवंश राय बच्चन पुत्र अमिताभ का नाम दिखने पर लोगों में हैरानी, वायरल हुई सूची

अमिताभ बच्चन फोटो सोर्स insta अकाउंट
झांसी

अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकवादी, तीन को उतारा गया

झांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भाजपा को बताया आतंकी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी दिया बयान

पत्रकारों से बातचीत करते स्वामी प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
झांसी

12 साल की बच्ची के तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए, पूरे शरीर पर नींबू रगड़ा फिर कमरे में ले जाकर की घिनौनी हरकत

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.