झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: 4 साल तक बनाए संबंध, मारपीट कर भागा डाक कर्मी

बरुआसागर कस्बे की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ शिवाजी नगर में किराए पर रहती थी और सिलाई का काम करती थी। महिला के पति बेरोजगार थे। तभी पड़ोस में रहने वाले दुग्गल पांडेय के माध्यम से उसे अनूप व्यास के घर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। महिला को रहने, खाने और अच्छा वेतन देने का लालच दिया गया। महिला तैयार हो गई और दुग्गल पांडेय ने उसे शिवाजी नगर में अनूप व्यास के मकान पर पहुंचाया। यहाँ तीसरी मंजिल पर टीनशेड में महिला और उसके परिवार के लिए रहने की व्यवस्था की गई। महिला के पति को भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला दी गई।