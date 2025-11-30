अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकवादी, तीन को उतारा गया

उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई। जब अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही 20808 करीब 3:12 पर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे पुलिस को जानकारी मिली थी कि ट्रेन में संदिग्ध आतंकवादी चल रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और झांसी रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस की सघन तलाशी ली गई। जनरल डिब्बे की विशेष चेकिंग की गई। इस अभियान में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम शामिल थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ भी की गई। रेलवे कंट्रोल रूम को मैसेज भी किया गया।