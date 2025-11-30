Patrika LogoSwitch to English

अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकवादी, तीन को उतारा गया

झांसी में अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन में आतंकवादियों के होने की खबर से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। एसपी रेलवे जीआरपी ने घटना के संबंध में जानकारी दी।

झांसी

image

Narendra Awasthi

Nov 30, 2025

झांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था

फोटो सोर्स- पत्रिका

Information about terrorists on Amritsar-Visakhapatnam Hirakud Express: अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकवादी होने की सूचना पर रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। झांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया। जनरल बोगी की सघन चेकिंग की गई। इस संबंध में एसपी जीआरपी ने बताया कि दतिया पुलिस ने पहले ही तीन संदिग्ध लोगों को उतार लिया है। मामला हीराकुंड एक्सप्रेस 20808 ट्रेन से संबंधित है। ‌

झांसी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान

उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई। जब अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही 20808 करीब 3:12 पर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे पुलिस को जानकारी मिली थी कि ट्रेन में संदिग्ध आतंकवादी चल रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और झांसी रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस की सघन तलाशी ली गई। जनरल डिब्बे की विशेष चेकिंग की गई। इस अभियान में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम शामिल थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ भी की गई। रेलवे कंट्रोल रूम को मैसेज भी किया गया।

क्या कहते हैं एसपी जीआरपी?

इस संबंध में एसपी जीआरपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरपीएफ को सूचना मिली कि 20808 में आतंकवादी हैं। सूचना मिलने के बाद झांसी आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन का सघन निरीक्षण किया। जिस डिब्बे में इनका होना बताया गया था। उसे कायदे से चेक किया गया। इसके साथ ही पूरी ट्रेन को बारीकी से देखा गया। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। संदिग्ध दिखने वाले तीन व्यक्तियों को दतिया पुलिस पहले ही उतार चुकी है। दतिया पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ‌

झांसी

उत्तर प्रदेश

